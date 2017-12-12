مطروح تبدأ تنفيذ مجمع السينمات والمول التجاري

أبو زيد.. موقع المشروع أحد الأصول الثابتة غير المستغلة منذ 20 عاما

معتز محمود

تابع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بدء العمل الفعلي بمجمع السينمات والمول التجاري بمدينة مدينة مرسي مطروح وذلك عقب وصول الموافقات وتراخيص البناء وبدء التنفيذ الفعلى للإنشاءات.

واكد المحافظ أن المشروع تبلغ مساحتة الاجمالية 2000 متر وباستثمارات سعودية واماراتية 120 مليون جنيه، مضيفا ان الارض التى سيقام عليها المشروع تعد احد الاصول الثابتة غير المستغلة منذ اكثر من 20 عاما.



واضاف أن هذه المشروعات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية وتغيير محافظة مطروح من كل الوجوه، مع التأكيد على أهميتها استراتيجيا واقتصاديا باعتبارها البوابة الغربية لمصر، لافتا إلى انه تم جلب مزيد من الاستثمارات خلال اقل من عامين ونصف بلغت 200 مليار جنيه نتاج مؤتمر مطروح الاقتصادى وتم التوقيع والبدء فى تنفيذ مشروعات منها بتكلفة استثمارية 25 مليارا مع دعم المشروعات وخدمات التنمية لخدمة أهالى المحافظة.

واشار إلى أنه تم توقيع العقود لمجمع السينمات والمول التجاري بالمؤتمر الاقتصادى، الذي عقد فى أكتوبر 2015 بعنوان: ” مطروح مستقبل الاستثمار” حيث تمت دراسة وتقييم المشروعات، ومن خلال أسلوب علمي يحقق الأهداف الاستثمارية التي يضمن لمطروح العمل طوال العام وليس 3 أشهر الصيف، والموافقة على اعتمادها ضمن المخطط الاستراتيجي للدولة وليس لمطروح فقط.

وقال أبو زيد إن مطروح ستشهد تنمية شاملة خلال سنوات قليلة لتصبح قاطرة التنمية لمصر ومقصدا سياحيا عالميا، ينافس أهم المدن السياحية العالمية.

وأشاد العمد والمشايخ والعواقل بدور المحافظ الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي خاصة أن هذه المشروعات تساهم في توفير فرص عمل شباب مطروح والمحافظات المجاورة.

رافق محافظ مطروح السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والحسينى سنوسى مدير عام الاستثمار ورئيس مجلس العمد والمشايخ ورئيس ربطة شباب مطروح والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.