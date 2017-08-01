مطروح تبدأ تلقى طلبات الالتحاق بالمنح الدراسية للمتفوقين

يشترط حصول الطالب على الثانوية العامة من مطروح للتقدم على المنحة الدراسية

خفض مدة التقديم من 10 إلى 6 أيام فقط



معتز محمود



بدأت محافظة مطروح صباح اليوم، تلقى طلبات التقديم للحصول المنح الدراسية المخصصة لأبناء المحافظة المتفوقين فى الثانوية العامة لهذا العام، والبالغ عددها 27 منحة دراسية فى عدد من الجامعات الخاصة.



وقررت المحافظة خفض مدة تقديم الطلبات إلى 6 أيام فقط بدلا من 10 أيام تبدأ اليوم الموافق الأول من أغسطس وحتى السادس من هذا الشهر.



وحددت المحافظة مكتب المتابعة بديوان عام محافظة مطروح لتقديم الطلبات، على أن تتضمن تلك الطلبات بيانا بالدرجات الحاصل عليها الطالب بمجموع لا يقل عن 90% ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بهذه الجامعات.



ويشترط أن يكون الطالب المقدم قد حصل على الثانوية العامة من محافظة مطروح، وأن يقدم طلب الالتحاق بإحدى الجامعات ويحدد فيه رغبتين فى الكليات التى يريد الالتحاق بها.



ووافق عدد من الجامعات الخاصة على تقديم منح دراسية لخريجى الثانوية العامة من أبناء مطروح ممن تنطبق عليهم قواعد القبول بتلك الجامعات تشمل جميع المصروفات الدراسية والإقامة وهى الجامعة البريطانية بعدد 10 منح دراسية، وأكاديمية الشروق بـ 10 منح دراسية أخرى، أما جامعة فاروس فقد وافقت على 5 منح، ومنحتين أخريين من الجامعة الألمانية.



