مطروح تبحث خطة القضاء على العشوائيات بمنطقة الطابية

ناقش المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام فى محافظ مطروح عددا من الملفات منها الانتهاء من العمارة السكنية بمنطقة الطابية، ضمن خطة القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، مع تقرير استكمال القيمة الإيجارية للأهالي حتى 31/5/2020 موعد النهو المقرر .

يأتي ذلك مع بعد تكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام بمناقشة عدة موضوعات بحضور جميع المديريات والإدارات المعنية .

وتم مناقشة ملف طلب إحدى الشركات الاستثمارية التعاون مع المحافظة فى إقامة مشروعات جديدة بمطروح ومراجعة مدى إمكانية وجدوى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات المعروضة بما يتفق مع خطة المحافظة التنموية والمخطط الاستراتيجى للدولة.

الانتهاء من تنفيذ العمارة السكنية بمنطقة الطابية آخر مايو القادم

كما تم مناقشة موقف الانتهاء من العمارة السكنية بمنطقة الطابية وذلك بهدف القضاء على العشوائيات والمناطق الغير آمنة، حيث عرضت مديرية الإسكان أن موعد الانتهاء من التنفيذ آخر مايو القادم، مع تقرير استكمال القيمة الإيجارية للأهالى حتى 31/5/2020 موعد النهو المقرر.

كذلك مناقشة طلب شركة مياه الشرب والصرف الصحى الخاص بمد مهلة قرار التخصيص الخاص ببناء مبنى إدارى وجراج للسيارات بمركز ومدينة سيوة، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الوقائية والتوعوية التى تتخذها المحافظة.