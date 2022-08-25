مطروح تبحث تنفيذ أحد مشروعات مؤتمر المناخ

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح أجتماعا تنسيقيا موسعا مع كافة الأجهزة والأطراف المعنية بالمحافظة لمناقشة وشرح الإطار التنظيمى لتنفيذ لمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة والتى تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا لقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء والذكية بمختلف محافظة الجمهورية

أتى ذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأستعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن جهود الدولة بالتعاون مع الشركاء الوطنين والدوليين فى الحفاظ على المناخ و البيئة تنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠ مع تحقيق التنمية المستدامة.



حيث أكدت نائب المحافظ على توجيهات محافظ مطروح بالإعلان عن مبادرة وتعميمها على كافة الجهات المعنية بالمشروعات داخل المحافظة وتوضيح لكافة الشروط والإطار الزمنى للمبادرة والفئات المستهدفة منها لإتاحة الفرصة لمن تنطبق عليهم الشروط المشاركة و تمثيل محافظة مطروح فى هذه المبادرة مع الاستفادة من المقومات والامكانيات والموارد الطبيعية التى تمتلكها المحافظة بالمشاركة بمشروعات تتوافق مع رؤى المبادرة .

كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح وافي من خلال منسقة المبادرة لكافة تفاصيل المبادرة والفئات المستهدفة والمعايير والشروط المنظمة لاختيار المشروعات بالمبادرة والتى تضم ٦فئات 1- “المشروعات كبيرة الحجم .

2- المشروعات المتوسطة

3- المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”

4- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة .

5- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

6- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. و أن تتوافر فى المشروعات معايير أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة .

وسيتم اختيار 18 مشروعً فائز على مستوى الجمهورية مع حشد التمويل اللازم للمشروعات الفائزة وجذب الاستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر 2022،



ووجهت نائب محافظ مطروح بعقد ورش عمل لمناقشة أفكار المشروعات والمقترحات التى تتوافق مع أفكار ورؤى المبادرة ومن شأنها المساهمة فى تحقيق ذلك الهدف لافتة أن التسجيل مستمر على الرابط الخاص بالمبادرة ، والمنشور على صفحة محافظة مطروح الرسمية حتى موعد ٧ سبتمبر المقبل .

وفي سياق أخر، كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بمكتبه، المحاسب خالد همام رئيس منطقة الضرائب العقارية بمطروح عن فترة خدمته بالمحافظة موجها له الشكر مع تمنياته له بالتوفيق مع انتقاله الى مصلحة الضرائب العقارية قبل بلوغه السن القانونية.