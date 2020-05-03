مطروح تبحث البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء

تبحث محافظة مطروح إمكانية البت في طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واسترداد حق الدولة والحفاظ على البنية الأساسية، وذلك مع رؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات المعنية والهندسية بكل مدينة .

وكلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، بعقد اجتماع بديوان عام المحافظة مع الجهات المعنية بمناقشة سرعة البت فى طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات المباني وتقنين اوضاعهم وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته واسترداد حق الدولة والحفاظ على البنية الأساسية.

حضر الاجتماع رؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات المعنية والهندسية بكل مدينة .

ووجه سكرتير عام المحافظة بسرعة حصر كافة الطلبات التى تقدم بها المواطنون الراغبون فى تقنين أوضاعهم منذ بدء تلقى الطلبات وعددها 166 طلبا بمدينة مرسى مطروح ، و377 بمدينة العلمين ، و216 بمدينة الحمام ، و262 بمدينة الضبعة ، و 37 بمدينة النجيلة ، و33 بمدينة برانى ، و5 طلبات بمدينةالسلوم ، و25 بمدينة سيوة مع انهاء المعاينات اللازمة .

التنسيق بين الإدارات الهندسية بكل مدينة ومديرية الإسكان للمعاينة الميدانية

وأكد أبوغنيمة على ضرورة التنسيق بين الإدارات الهندسية بكل مدينة ومديرية الإسكان بشأن إجراء معاينة ميدانية لموقع مخالفات البناء المطلوب التصالح فيها، والبت في طلبات التصالح، وفق الإجراءات والضوابط المحددة وفقًا للقانون واخطار المواطنين بقرارات لجنة البت مع إعلان فترة التظلم، مشددا على الالتزام بالقانون مع استراداد حق الدولة والحفاظ على هيبتها.