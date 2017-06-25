مطروح تبحث استعدادات الشواطئ لاستقبال الزائرين فى العيد

قامت قيادات محافظة مطروح وعلى رأسها اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بجولة مرورية بعد صلاة عيد الفطر اليوم الأحد, على الشواطئ للتأكد من استعدادها لاستقبال زائرى المحافظة وأهالى المحافظة.

و تم المرور على شاطئ الإليزية للتأكد من الأسعار المقررة، والتي تم وضعها من قبل مجلس مدينة مرسي مطروح، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية لرواد الشواطئ بأسعار الشماسى، وأرقام غرفة العمليات لتلقى البلاغات فى حال وجود أى مخالفات للأسعار المقررة.

و أكد عدد من المصطافين التزام أصحاب تراخيص الشماسي بالأسعار المقررة، مع قيام مسئولى الشاطئ بتوفير جميع الخدمات لهم وعدم وجود أى مشكلات بالشواطئ من دورات المياه والأدشاش.

وأضافوا أنهم للعام الثالث على التوالى لم يجدوا أى مشكلات فى مياه الشرب، والتى كانت من أكبر المشكلات التى كانوا يعانون منها خلال الأعوام السابقة.

وأكد محافظ مطروح أن لجان التفتيش مستمرة في مراقبة الشواطئ طوال فترة الصيف، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة من قبل مجلس مدينة مرسي مطروح، لضمان تقديم أفضل الخدمات لمصطافي وزائري المحافظة خلال موسم الصيف .

وأضاف أنه سيقوم بالمرور شخصيا علي الشواطئ بشكل مفاجئ للتأكد من الالتزام من الأسعار المقررة، وسيتم إلغاء رخص الشماسي التي تقوم باستغلال المصطافين وأهالي المحافظة برفع أسعار الشماسي، حفاظا علي شكل المحافظة سياحيا .

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح بإزالة بعض الملاحظات بالشاطئ من نظافة ورفع بعض الأسلاك الكهربائية وتغطيتها للظهور بالمظهر اللائق.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تستقبل المحافظة خلال موسم الصيف أكثر من 7 ملايين مصطاف، نظرا للطبيعة الساحرة من مياه فيروزية ورمال بيضاء ناعمة.

رافق المحافظ السيد الإمام السكرتير العام، وعلاء عبد الشكور، السكرتير العام المساعد وأشرف مصطفى، رئيس مدينة مرسى مطروح.