مطروح تبحث إمكانية فتح منافذ لتسويق إنتاج المرأة البدوية

بهدف العمل على مساعدتها على تطوير منتجاتها وفتح منافذ لتسويقها لتدر عليها دخلا ثابنا وتساعدها على أعباء المعيشة

يبحث مسئولون بمحافظة مطروح إمكانية تقديم كل الدعم للمرأة البدوية والمشروعات المنزلية الصغيرة التى تقوم بها والعمل على مساعدتها على تطوير منتجاتها وفتح منافذ لتسويقها لتدرّ عليها دخلًا ثابنًا وتساعدها على أعباء المعيشة، خاصة جهود تصنيع مشروعات إنتاج الألبان والجبن من الأغنام، والعمل على توفير منافذ لتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة دعمًا لمشروعات المرأة.

تفقّدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، منزل إحدى السيدات البدويات بقرية الضوايا بمدينة النجيلة؛ للتعرف على جهود تصنيع مشروعات إنتاج الألبان والجبن من الأغنام، والعمل على توفير منافذ لتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة دعمًا لمشروعات المرأة.

وأثنت النائبة على جودة المنتجات المصنوعة من خيرات الطبيعة، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذه المشروعات الصغيرة والتوسع فيها مما يعود بالنفع على المرأة بمطروح، مع دراسة مقترح أقامه مصنع صغير لتصنيع المنتجات للتسهيل عليها وتقديم كل التيسيرات والدعم لها.

عثمان استمعت لمطالب السيدات البدوية ووعدتهن بعرضها على المحافظ

وأوضحت نائب مطروح أنه سيتم العمل على التوسع فى فتح فصول محو أمية لتعليم الفتيات بكل القرى والتجمعات البعيدة والنائية، مع تشجيع الفتيات التى لم يسبق لهن التعليم على الالتحاق بالفصول ومحو أميتهن.

واستمعت النائبة لعدد من مطالب السيدات البدويات، ووعدتهن بعرضها على محافظ مطروح، والعمل على تلبيتها فى ضوء الإمكانات المتاحة.