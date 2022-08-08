«مطروح»: البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة السلوم بتكلفة إجمالية 177 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم إعطاء إشارة البدء لتنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة السلوم بطاقة 7000 متر مكعب وبتكلفة إجمالية 177 مليون جنيه، وذلك في إطار توصيل خدمات البنية التحتية لجميع أبناء محافظة مطروح وتوفير حياة كريمة لهم.

ويأتى ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح في مد المرافق الاساسية وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين للتيسير عليهم.

وأوضح المهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أن مشروع الصرف الصحي يتكون من 4 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة معالجة يوم بمدة تنفيذ 18 شهرًا.

والمشروع تنفيذ شركة التعمير والاسكان للمرافق إحدى الشركات التابعة لوزارة الاسكان وتحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما يأتى ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين بكلة الأنحاء.