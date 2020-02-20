مطروح : افتتاح المدرسة المصرية اليابانية العام المقبل

تابعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بدء أعمال الرفع المساحى لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية في مرسي مطروح ، على أن تفتتح مع بدء العام الدراسى القادم٢٠٢٠/٢٠٢١

وأكدت أن المحافظة حازت موافقة الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على إدراج المدرسة بمطروح .

وتم كذلك الحصول على موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على البدء في إجراءات تخصيص و إنشاء المدرسة مع ما تشهده من إقبال كبير على مثل هذا النوع من التعليم المتميز.

إنشاء المدرسة اليابانية المصرية في مرسى مطروح على مساحة ٨ آلاف متر مربع

وأشارت نائب محافظ مطروح إلى أنه تم بدء أعمال الرفع المساحى للموقع المخصص لإنشاء المدرسة في مرسى مطروح على مساحة ٨ آلاف متر مربع ، من خلال مديرية المساحة وفرع هيئة الأبنية التعليمية.