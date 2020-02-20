الإسكندرية

مطروح : افتتاح المدرسة المصرية اليابانية العام المقبل

تم بدء أعمال الرفع المساحى للموقع المخصص لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية في مرسى مطروح
معتز محمود 2:19 ص, الخميس, 20 فبراير 20 2:19 ص, الخميس, 20 فبراير 20

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تابعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بدء أعمال الرفع المساحى لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية في مرسي مطروح ، على أن تفتتح مع بدء العام الدراسى القادم٢٠٢٠/٢٠٢١

وأكدت أن المحافظة حازت موافقة الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على إدراج المدرسة بمطروح .

وتم كذلك الحصول على موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على البدء في إجراءات تخصيص و إنشاء المدرسة مع ما تشهده من إقبال كبير على مثل هذا النوع من التعليم المتميز.

إنشاء المدرسة اليابانية المصرية في مرسى مطروح على مساحة ٨ آلاف متر مربع

وأشارت نائب محافظ مطروح إلى أنه تم بدء أعمال الرفع المساحى للموقع المخصص لإنشاء المدرسة في مرسى مطروح على مساحة ٨ آلاف متر مربع ، من خلال مديرية المساحة وفرع هيئة الأبنية التعليمية.

وأكد أنه ستبدأ الأعمال الإنشائية فورا بعد انتهاء الرفع المساحى ،على أن تفتتح المدرسة مع بدء العام الدراسى القادم٢٠٢٠/٢٠٢١

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بقلم معتز محمود

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