مطروح : افتتاح المدرسة المصرية اليابانية العام المقبل

تابعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بدء أعمال الرفع المساحى لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية في مرسي مطروح ، على أن تفتتح مع بدء العام الدراسى القادم٢٠٢٠/٢٠٢١
وأكدت أن المحافظة حازت موافقة الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على إدراج المدرسة بمطروح .
وتم كذلك الحصول على موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على البدء في إجراءات تخصيص و إنشاء المدرسة مع ما تشهده من إقبال كبير على مثل هذا النوع من التعليم المتميز.
إنشاء المدرسة اليابانية المصرية في مرسى مطروح على مساحة ٨ آلاف متر مربع
وأشارت نائب محافظ مطروح إلى أنه تم بدء أعمال الرفع المساحى للموقع المخصص لإنشاء المدرسة في مرسى مطروح على مساحة ٨ آلاف متر مربع ، من خلال مديرية المساحة وفرع هيئة الأبنية التعليمية.
وأكد أنه ستبدأ الأعمال الإنشائية فورا بعد انتهاء الرفع المساحى ،على أن تفتتح المدرسة مع بدء العام الدراسى القادم٢٠٢٠/٢٠٢١