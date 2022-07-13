مطروح: إنقاذ أكثر من 80 حالة غرق خلال 48 ساعة ومنع ممارسة السباحة ببعض الشواطئ المفتوحة

استمراراً لعدم استقرار حالة البحر طبقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية تحذر مدينة مرسى مطروح بعدم السباحة في بعض الشواطئ المفتوحة التي بها ارتفاع للأمواج وزيادة سرعات تيارات الرياح ووجود سحب، فعلي رواد الشواطئ الاستجابة الفورية للمناشدات حفاظا على ارواح الجميع من الغرق .

وتم إنقاذ أكثر من 80 حالة غرق بالشواطئ المفتوحة خلال 48 ساعة الماضية، من خلال المنقذين بشركة الإنقاذ، واستجابة شباب مطروح بالمشاركة في التوعية لرواد الشواطئ بعدم ممارسة السباحة، نظرا لحالة البحر غير المستقرة، للحفاظ علي أرواح ضيوف وأهالي المحافظة من الغرق .

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن إصدار تعليمات لمسئولي مجلس المدينة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومستأجري الشماسي بمنع نزول بعض الشواطئ التي يوجد بها تيارات وارتفاع للامواج بالبحر المفتوح ، تفاديا لواقع حالات غرق ، والسماح بنزول مياه البحر بالشواطئ الآمنة المنتشرة بنطاق المدينة.

وأكد جاب الله بأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع الحالة العامة للشواطئ أولا بأول ، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ التي تشهد حالة من عدم استقرار البحر لمنع ممارسة السباحة في بعض الشواطئ المفتوحة التي تعرض روداها للخطر .

وتتابع لجنة الشواطئ برئاسة رئيس مدينة مرسي مطروح ، وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ.