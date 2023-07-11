مطربو التسعينيات يعيدون أغاني الراحل علاء عبد الخالق بتوزيع جديد

قرر بعض مطربي الثمانينيات والتسعينيات غعادة تقديم أغنيات مختلفة للمطرب الراحل علاء عبد الخالق بتوزيع موسيقي عصري ومتطور ، وسيتم طرحها للجمهور الفترة القادمة.

وكشف المنتج أحمد أيوب في تصريحات صحفية ، وهو صديق مقرب للراحل علاء عبد الخالق أنه سيتم اختيار بعض أغنيات علاء عبد الخالق لتقديمها بتوزيعات موسيقية جديدة بأصوات الفنانة منى عبد الغني والفنان حنان ومعهما الموزع الموسيقي حميد الشاعري أيضا ، وهم الذين كونوا مع الراحل فرقة “الأصدقاء” في فترة الثمانينيات.

حيث رحل علاء عبد الخالق الأسبوع الماضي وسبب الخبر صدمة كبيرة للوسط الغنائي والفني والجمهور أيضا ، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهرت عليه علامات المرض بشكل كبير.