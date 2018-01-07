مطربو التسعينيات والألفية في مواجهة ساخنة العام الجديد

· ناصر الجيل: الجمهور أصبح واعيا والأمر يعتمد الآن على العمل الجيد وليس رصيد المطرب الفني

· محمد رفاعي: جمهور السوشيال ميديا تحكم في انطلاقة العمل الفني والسوق عالميا يتجه للأعمال المنفردة

· طارق الشناوي: نجوم التسعينيات لهم جمهور كبير ويجب أن يستغلوا ذلك بعمل مميز للحفاظ على نجاحهم

أحمد حمدي



يستعد بعض نجوم الغناء مع بداية العام الجديد 2018 للعودة لجمهورهم بعد فترة غياب طويلة بطرح ألبوماتهم الجديدة والمؤجلة، وأهمهم جيل مطربي التسعينيات مثل محمد فؤاد، وهشام عباس، ومصطفى قمر بألبومه الجديد لمن يهمه الأمر 2، ومحمد محيي العائد بعد سنوات أيضا، وكذلك جيل الألفية مثل شيرين عبدالوهاب للتغلب على أزماتها التي عاشتها كثيرا عام 2017 تارة مع زملائها في الوسط الفني، وتارة أخرى مع زلات لسانها المتكررة، وكذلك المطرب الشاب محمد شاهين ونجم ستار أكاديمي محمد عطية الذي اختفى لسنوات عن الساحة الفنية لكنه قرر العودة بألبوم غنائي جديد يقوم بتحضيره حاليا، والنجم التونسي صابر الرباعي الذي أوشك على طرح ألبومه الجديد بعد نجاح أغنياته المنفردة مؤخرا منها جرحي ماشفي وملكة الكون وأنا بحن.

يتحدث بعض النقاد وصناع الموسيقى في هذا التقرير عن عودة الألبومات الغنائية للسوق الغنائي في بداية عام 2018، وهل سيكون استقبال الجمهور لها كبيرا أم فاترا بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عامة.

يقول الشاعر الغنائي ناصر الجيل: إن الأمر لم يعد معتمدا على الأسماء أو نجوميتهم، وإنما ما يقدمه المطرب من أغنيات للجمهور وتطورهم مع الزمن خاصة مع انتشار السوشيال ميديا بكثافة، لافتا إلى أن الجمهور اتجه لسماع الأغنيات الشعبية مؤخرا بدرجة كبيرة من الأغنيات العاطفية التي تميز بها نجوم كثيرون في التسعينيات والألفية أيضا.

وأضاف للمال أن أغنيات النجم تامر حسني مثلا تحقق على يوتيوب نسب مشاهدة لا تتجاوز 8 ملايين، معنى ذلك أن نسبة من استمع لها 8 في المئة من الجمهور المصري وليس الوطن العربي، وهذه نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسب استماع أغنيات آه لو لعبت يا زهر، ويا بتاع النعناع لمصطفى حجاج، وكذلك أغنيات عمرو دياب الاسم الأكثر شهرة ونجومية في عالم الغناء لا تتجاوز نسب استماعها 15 مليون مشاهدة، وهو رقم بسيط وليس كبيرا كما يتصور الكثيرون، بالإضافة إلى أن تحقيق تامر حسني لـ8 ملايين مشاهدة معنى ذلك أن من استمع له جمهوره أو الفانز فقط وليس الجمهور العادي، وذلك ليس مقياسا للنجاح، لذلك يجب أن يعتمد أي نجم يسعى لطرح ألبوم جديد الفترة المقبلة لتقديم مزيكا جديدة فيه وموضوعات مختلفة وعمل فني راقٍ ومميز؛ لأن الأغنيات أصبحت كثيرة على الساحة الفنية، والجمهور أصبح واعيا بصورة كبيرة عن السابق، فمثلا ألبوم أصالة 60 دقيقة حياة حقق 300 مليون مشاهدة، إنما ألبومها الأخير مهتمة بالتفاصيل لم يحقق نفس النجاح، فالأمر لا يعتمد على اسم النجم أبدا وإنما العمل الفني نفسه.

وأشار الجيل أيضا إلى أن مصطفى قمر نجم مازال موجودا على الساحة الفنية بقوة بأفلامه السينمائية كل فترة وألبوماته أيضا لكن هشام عباس ومحمد فؤاد ابتعدوا لفترة طويلة، وذلك يصعب الأمر عليهم مع الجمهور في عودتهم، أما محمد محيي فعود جمهوره على غيابه لسنوات بين ألبوماته، والأمر يعتمد في النهاية على العمل الجديد وليس الرصيد الفني الذي حققه المطرب.

وتابع: محمد عطية فنانا قدم أفلاما وأغنيات منذ سنوات ولم يستطع النجاح، ومحمد شاهين فرصته أكبر من الجمهور من عطية.

أما الملحن محمد رفاعي يرى أن هؤلاء النجوم لهم جمهورهم الكبير وتاريخهم الفني مع اختلاف وجود جمهور السوشيال ميديا الذي أصبح يهتم بسماع أغنيات ذات طابع مختلف تماما مثل أغنية 3 دقات الذي قدمها والنجمة يسرا معا عام 2017 وحققت نجاحا كبيرا لذلك أصبح مهتما بشكل أكبر بالأصوات والمواهب الجديدة في الغناء مؤخرا.

وأضاف أن جمهور السوشيال ميديا أصبح يحدد جزءا كبيرا للغاية لأي عمل فني في انطلاقه، ومؤثرا بشكل كبير في نجاح أي أغنية بصورة أكبر من الكاسيت الذي كان معتمدا عليه في السابق حتى الأعمال الرديئة يتحكم في نسب استماعها وانتشارها بقوة، والحكم على كل عمل من خلال السوشيال ميديا أصبح مختلفا، بالإضافة إلى أن رصيد الفنان أو النجم له عامل أيضا.

ويرى رفاعي أن تواجد الألبومات الغنائية لم يعد جيدا مقارنة بالأغنية السينجل حاليا لأن هناك دولا عظمى تخاطب العالم من خلال تويتر حاليا، لافتا إلى أن أزمات الفنانين لا تؤثر على شعبيتهم، كما يتصور البعض مثل شيرين عبدالوهاب لكن في النهاية الألبومات أصبحت تظلم كثيرا بسبب عدم وجود دعاية كافية لها لذلك من الأفضل التخاطب مع الجمهور بأغنيات منفردة، وذلك ما سيظغى على السوق الغنائي عالميا الفترة المقبلة.

ويرى الناقد الفني طارق الشناوي أن نجوم التسعينيات لهم نجومية كبيرة لدى الجمهور المصري مثل محمد فؤاد، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق وغيرهم لكن يجب أن تكون أعمالهم الفنية الجديدة بمستوى فني جيد ومتطور حتى يحافظوا على شعبيتهم ونجاحهم.

وأضاف أن هناك نجوما اتجهوا لتقديم الأغنيات الشعبية مؤخرا لمواكبة تغيير ذوق الجمهور مثل إيهاب وهاني شاكر، وهذا ليس عيبا لأن عبدالحليم قدم المونولوج والأغنية الشعبية في زمنه.

وأشار الشناوي إلى أن صابر الرباعي من أعمق وأهم الأصوات في الوطن العربي وأعماله الفنية تحقق رواجا كبيرا دائما والفرصة بالنسبة له ستكون سهلة لأنه محافظ على خطواته الفنية بدقة خلال السنين الماضية وحتى الآن.

وتابع أن أزمة النجمة شيرين عبدالوهاب الأخيرة المسماة “البلهارسيا” لن تؤثر على استقبال الناس لجديدها الفني أبدا لأن الناس تكون مشتعلة بسبب موقف معين في وقت ما لكن تنسى هذه الأمور بسهولة خاصة أنها تملك موهبة فنية وصوت مميز.

وقال أيضا أن محمد عطية يملك موهبة جيدة لكن لم يستطع استغلالها في بداية مسيرته الفنية، وتأتي له الفرصة مرة ثانية الفترة المقبلة في ألبومه الجديد، ويجب عليه استغلالها هذه المرة.