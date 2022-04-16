مطربون يشاركون في رمضان بحفلات الخيم الرمضانية.. «بيزنس مربح ومتعة للجمهور»

مثلما يشارك نجوم التمثيل الجمهور مناسبة شهر رمضان بتقديم أعمال درامية مختلفة على القنوات الفضائية ، أيضا قرر بعض المطربين التواجد مع الجمهور في الشهر الكريم بإحياءهم حفلات غنائية مختلفة في الخيم الرمضانية المتنوعة مثل خيمة تنورة بالقاهرة الجديدة وخيمة…

مثلما يشارك نجوم التمثيل الجمهور مناسبة شهر رمضان بتقديم أعمال درامية مختلفة على القنوات الفضائية ، أيضا قرر بعض المطربين التواجد مع الجمهور في الشهر الكريم بإحياءهم حفلات غنائية مختلفة في الخيم الرمضانية المتنوعة مثل خيمة تنورة بالقاهرة الجديدة وخيمة الخديوي بشيراتون القاهرة وغيرها.

وافتتح هذه الحفلات النجم إيهاب توفيق بخيمة تنورة بالقاهرة الجديدة بتنظيم سيد فتوح وشاركه الاحتفالية الكبرى المطرب الشعبي محمود الليثي وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا وكذلك حرص نجوم الفن على حضور افتتاح الخيمة لإيهاب والليثي .

أيضا أحيا النجم هشام عباس خيمة الصهبجية وشاركه الحفل المطرب أحمد سعد ، كما قدم إيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري حفلا بخيمة هيد بارك بالمعادي وشهدت حضورا لافتا أيضا ، ويحيي محمد فؤاد أكثر من خيمة رمضانية بالتجمع الخامس الأيام القادمة .

صلاح عطية : هذه الخيم الرمضانية لاتوثق بفيديوهات مثل الحفلات الغنائية

أكد الشاعر الغنائي والمنتج الفني الموسيقي أن الخيم عرف متعارف عليه في شهر رمضان الكريم منذ سنين طويلة ، لكن لا يمكن إنكار أن الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار ساهمت في تحجيم حفلات الخيم الرمضانية بدرجة كبيرة هذا العام وبالتالي قل انتشار هذه الخيم .

وأضاف أن هذه الخيم الرمضانية لاتوثق بفيديوهات مثل الحفلات الغنائية أو الموسيقية لذلك لايراها سوى الجمهور الذي حضرها فقط وأسرها .

وتابع أنه في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اقتصاديا واجتماعيا ، فكثير من الأشخاص يحبون الذهاب لهذه الخيم الرمضانية المختلفة حتى لو قليلة وغير رائجة مثل الماضي للاستمتاع بأجواء سهرات الخيم الرمضانية المختلفة .

حمادة البيلي : مكسب المطربين ومنظمي حفلات الخيم الرمضانية كبير

وأوضح منظم الحفلات ومدير أعمال فرقة سبايست ميكس الغنائية للمال ، أن الخيم الرمضانية تعتبر مثل سهرات متنوعة فنية وثقافية يحب الجمهور الذهاب له في شهر رمضان الكريم من أجل قضاء وقت ممتع بعد الإفطار وحتى موعد السحور .

وأكد البيلي أن مكسب المطربين ومنظمي حفلات الخيم الرمضانية يفوق بدرجة كبيرة المكسب المادي من الحفلات الغنائية بعيدا عن شهر رمضان .

وأوضح أن هذه الخيم تشهد حضورا كبيرا يتعدى 3000 شخص مثلا ، وكل فرد يدفع مبلغا ماليا من أجل حضور الخيمة بالإضافة لتناول السحور في هذه الليلة .

أكرم عادل : نجوم الغناء يحققون تواجدا كبيرا بهذا الخيم الرمضانية حتى لو كانت قليلة

وأعرب الموسيقار أكرم عادل أن الخيم الرمضانية قلت خلال السنتين الأخيرتين نظرا لظروف وباء كوورنا ولتقليل التجمعات قدر الامكان بين الاشخاص فيها .

وأكد أن نجوم الغناء يحققون تواجدا كبيرا بهذا الخيم الرمضانية حتى لو كانت قليلة ، علاوة أن الجمهور يحب الذهاب بعد الإفطار في شهر رمضان لهذه الخيم .

وأضاف: “يتم تقديم فقرات متنوعة بها وكذلك تناول وجبة السحور وهو يستمتع مع أسرته أو أصدقاؤه في هذه الخيم الرمضانية التي يحييها بعض المطربين”.

ولفت إلى أن هذه الخيم كانت موجودة في الماضي في الفنادق الفخمة بالقاهرة بالاضافة لمراكز الشباب وغيرها من الأماكن الجديدة بالبلاد ، ومن حق كل شخص أن يختار توجهه في شهر رمضان هل يحب الذهاب لهذه الخيم الرمضانية وقضاء سهرات غنائية مختلفة وآخرين يفضلون طقوس العبادة بدرجة كبيرة .