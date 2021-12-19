مطربون مصريون وعرب وحفلات موسيقية كبرى فى موسم الرياض 2021

يضم موسم الرياض 2021 تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية للمستشار تركي آل الشيخ هذا العام ، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تناسب جميع فئات المجتمع، وتتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة. كما تشمل فعاليات…

يضم موسم الرياض 2021 تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية للمستشار تركي آل الشيخ هذا العام ، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تناسب جميع فئات المجتمع، وتتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تشمل فعاليات موسم الرياض 2021 أماكن عدة للترفيه والاستجمام، مثل: “ونتروندرلاند”، و”واجهة الرياض”، و”كومبات فيلد”، و”المربع”، و”العاذرية”، و”رياض سفاري”، و”أوايسس الرياض”، و”نبض الرياض”، و”ذا جروفز”، و”قرية زمان”، و”خلوها” و”شجرة السل”.

ويقدم موسم الرياض العديد من الحفلات الغنائية الكبرى للنجوم المصريين والعرب مثل تامر حسني ومحمد حماقي وجورج وسوف وغيرهم هذا العام ، وبلغ عدد الأشخاص الذين زاروا موسم الرياض الأيام الماضية حوالي 3 ملايين شخص في المملكة السعودية.

مها متبولي : موسم الرياض به إمكانات مادية وتكنولوجية متطورة جدا لكن لم يكن بنفس قوة

وقالت الناقدة مها متبولي، إن موسم الرياض هذا العام ليس محسوسا أو منتشرا بدرجة كافية من الأعوام الماضية ، حيث إنه ليس معنى زيارة 3 ملايين شخص له أن ذلك انتشارا كبيرا لأن أقل أحياء مصر يوجد فيها 4 ملايين على الأقل شخص ، أي أن 3 ملايين ليس رقما كبيرا أبدا.

وتابعت قائلة : موسم الرياض به إمكانات مادية وتكنولوجية متطورة جدا لكن لم يكن بنفس قوة السنتين الماضيتين حقيقة.

ولفتت أيضا إلى أن السعودية تتطور كثيرا ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة ، لكن حفلات موسم الرياض لم تكن بنفس صدى السنين الماضية ولا حالة الإبهار نفسها مثل المواسم السابقة أيضا.

حلمي عبد الباقي : الإعلام أصبح لاعبا كبيرا بكل شىء في الحياة الفنية والمجتمعية

وعلق المطرب حلمي عبد الباقي فقال : موسم الرياض هذا العام أصبح أكثر شهرة وانتشارا من السنين الماضية ، حيث حقق الفترة الماضية نجاحا وصدى كبيرا.

ونوه بأن الإعلام أصبح لاعبا كبيرا في كل شىء في الحياة الفنية والمجتمعية ، فأي حدث يمكن أن يحقق انتشارا سريعا بسهولة من خلال تركيز الإعلام عليه بدرجة كبيرة وذلك ما تحقق لموسم الرياض مؤخرا.

وأردف قائلا إن الحفلات الموسيقية التي قدمت في موسم الرياض الفترة الماضية نالت شهرة واسعة ، حيث ركز عليها الإعلام وأبرزها بصورة ملفتة.