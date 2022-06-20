مطربون بعد أزمة «الحلو» الصحية : غاب عن الغناء وما زال يملك حبا كبيرا

تعرض اليومين الماضيين المطرب القدير محمد الحلو لأزمة صحية كبيرة بانسداد في الشرايين بقدمه ، مما أدى لاتخاذ قرار من الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية سريعة في قدمه لتركيب دعامات بها ، وبالفعل أجرى الحلو هذه العملية الجراحية الساعات الأخيرة ، وحرص معظم المطربين على التضامن معه ودعمه ومساندته أبرزهم هاني شاكر ومدحت صالح وعلي الحجار ونادية مصطفى.

أحمد الروبي : الحلو قيمة فنية وموسيقية كبيرة لنا كمصريين ومطربين في الساحة الغنائية

قال المطرب أحمد الروبي إن محمد الحلو صوت مصري أصيل وتضامن مطربين كثيرين معه منذ بداية أزمته الصحية الأخيرة يعتبر أقل واجب يقدمونه له ، حيث إنهم يعتبرون أصدقاء عمر بالنسبة له .

وأشار إلى أن الحلو قيمة فنية وموسيقية كبيرة لنا كمصريين ومطربين في الساحة الغنائية ، لافتا إلى أن مساندة كثير من المطربين له في أزمته الصحية شىء إنساني منهم لأنه يستحق هذا التقدير والمحبة الكبيرة .

وأوضح الروبي أن غياب صوت مهم مثل محمد الحلو عن الساحة الغنائية لفترة طويلة برغم أنه يملك حبا كبيرا لدى الجماهير ، لأنه لم يستطع تطوير موسيقاه ومواكبة العصر الحالي مثل مطربين آخرين غابوا عن المشهد الغنائي ، لعدم قدرتهم على التجديد الموسيقي ومواكبة التطور وذوق الجمهور الحالي ، برغم أن محمد ثروت من نفس جيله لكنه استطاع العودة منذ عامين بأغنية جميلة ” يامستعجل فراقي” وحقق بها مشاهدة جيدة .

أحمد الناصر : هذا الجيل تكونت بينهم علاقة صداقة قوية بعيدة عن المنافسة الفنية

وقال المطرب الشاب أحمد الناصر إن محمد الحلو ينتمي لجيل الكبار في الغناء ، وهو فخر لمصر حقيقة ولا يمكن أن ننسى ما قدمه فنيا خلال السنين الماضية .

وتابع أن عدم وجود صوت قوي مثل محمد الحلو الذي قدم أفضل تترات الدراما التليفزيونية في فترة التسعينات وعشنا معها وتعلقنا بها ، يعود لأن هناك حالة لخبطة حقيقية في المجال الغنائي بمصر منذ فترة لانتشار موجات غنائية غريبة علينا مثل المهرجانات والراب والتراب وغيرها .

وأكد الناصر أن محمد الحلو وباقي مطربي جيله الكبار ، لو قدموا أغنيات تناسبهم سيحبها الجمهور حاليا ، وعودتهم للساحة الموسيقية ستكون إضافة كبيرة حقيقة .

ونوه الناصر أن تضامن مطربين مختلفين مثل نادية مصطفى ومدحت صالح وعلي الحجار مع الحلو في أزمته الصحية وبعد خروجه من العمليات ، يرجع لأن هذا الجيل تكونت بينهم علاقة صداقة قوية بعيدة عن المنافسة الفنية بينهم ، ونتمنى أن تسود هذه العلاقة بين الجيل الجديد من المطربين أيضا .