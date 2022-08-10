عودة مطربات للجمهور بموسم الصيف.. ونقاد: النجاح أصبح مقتصرا على أسماء معينة

قرر بعض نجمات الغناء اللاتى غبن عن الساحة الغنائية لفترة طويلة مثل جنات وأنغام طرح أغنيات جديدة حاليا بموسم الصيف للجمهور ، حيث طرحت النجمة أنغام أغنيتها الجديدة” عارفة قيمتي “.

كذلك تطرح النجمة جنات بعد غياب طويل عن المستمع أغنية جديدة لها بعنوان” مين بيحبك” إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

كذلك تستعد النجمة سميرة سعيد لطرح أغنيتها الجديدة ولم تعلن عن اسمها لكنها قامت بنشر صورة جديدة لها مؤخرا عبر حسابها على انستجرام معلنة عن طرح أغنية جديدة لها من ألبومها القادم.

محمود عبد الستار : نجاح الشارع المصري حاليا أصبح مقتصرا على أسماء معينة

قال منظم الحفلات محمود عبد الستار للمال ، إن هؤلاء المطربات حقيقة لم يعد هناك إقبال عليهن بصورة كبيرة مثل الماضي سواء أنغام أو جنات.

ولفت إلى أن نجاح الشارع المصري حاليا أصبح مقتصرا على أسماء معينة مثل عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي، بالإضافة لمطربي المهرجانات حمو بيكو وحسن شاكوش.

وتابع قائلا : أنغام وجنات نجمات سوبرستار ، لذلك ليس هناك أزمة في طرحهن أغنيات جديدة حتى لو لم تحقق أي نجاح مع الجمهور ، فهن يملكن جمهورا كبيرا وشهرة ومالا وقد تنجح أغنياتهن القادمة.

إسلام خليل : أنغام وأصالة في مكانة فنية مختلفة وكبيرة عن أي مطربة أخرى بالوطن العربي

وعلق الشاعر الغنائي إسلام خليل أن أنغام تقارن بجيل المطربات الكبار العمالقة مثل ميادة الحناوي ووردة وغيرهن، ولا تقارن جنات بها أبدا أو حتى آمال ماهر.

وتابع أن أنغام وأصالة في مكانة فنية مختلفة وكبيرة عن أي مطربة أخرى بالوطن العربي ، لاسيما أن أنغام تملك صوتا رائعا وتربت على غناء ميادي الحناوي ووردة وطريقتهن في الغناء بالإضافة لوالدها الملحن محمد علي سليمان.

وأشار إلى أن غياب أنغام يرجع لظروف السوق لذلك لم تطرح أغاني جديدة منذ فترة ، حيث تحرص على انتقاء أغنيات جيدة من حيث الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي.