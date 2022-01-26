مطبوعات مكتبة الإسكندرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو)

شاركت مكتبة الإسكندرية اليوم بأولى أيام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين بالعديد من المطبوعات، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والمقرر إستمراره يستمر حتى 6 فبراير 2022.

وعرضت مكتبة الاسكندرية أحدث مطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومنها كتاب “بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية”، تأليف الأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادي، وكتاب “أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين”، تأليف الدكتور حسين عبد البصير، وكتاب “ضبط النص بين المخطوط والمطبوع”، تأليف الدكتور مدحت عيسى.

وعلى جانب أخر من المقررأن يتحدث المفكر السياسي الدكتور “مصطفى الفقي” مدير مكتبة الإسكندرية، عن مشواره وكتبه، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك خلال اللقاء الفكري المفتوح، بالقاعة الرئيسة ببلازا “١” غدا الخميس في تمام السادسة مساءً، مستعرضاً المراحل الحياتية المختلفة، والمناصب السياسية والأكاديمية المتنوعة التي تقلدها عبر حياته العملية.

ويتناول “الفقي” مجموعة من كتبه مثل “دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية”، و”الرواية رحلة الزمان والمكان”، و”ذكرياتي معهم” و”شخصيات علي الطريق” و”عرفتهم عن قرب”، و”كتاب “العرب والذاكرة القومية”.

يشار إلى أن “مصطفى الفقي” أحد أبرز كتاب المقالات المصريين؛ حيث يشارك بشكل دوري منذ حوالي خمسين عامًا في العديد من الصحف المصرية والعربية الرائدة؛ بكتابه مقالات تتناول الشأن السياسي والاجتماعي العام تارة، وتوثق لشخصيات ومراحل من تاريخنا المصري والعربي المعاصر تارة أخرى.

جديرٌ بالذكر أن المكتبة تُفرد مساحة كبيرة لعرض إصداراتها الدورية؛ ومن أهمها مجلة “ذاكرة مصر” التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وأيضًا مجلة “ذاكرة العرب”، والتي تضم موضوعات مميزة ومتنوعة تسلط الضوء على تاريخ العرب وتراثهم المتنوع، وسلسلة “مراصد” المتخصصة في علم الاجتماع الديني، و”أوراق” التي تتخصص في الدراسات المستقبلية، فضلاً عن حولية “أبجديات” التي تضم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة “كراسات قبطية” المهتمة بالتراث القبطي.