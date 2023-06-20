مطالب نيابية لوضع تعريف للملكية الفكرية و تأهيل المراكز البحثية

طالب اعضاء بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بضرورة وضع تعريف دقيق للملكية الفكرية بمشروع قانون “إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية”، بالاضافة إلي تأهيل المراكز البحثية وتجهيزها لمواكبة التطور التكنولوجي بمختلف القطاعات .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، اثناء مناقشة مشروع قانون “إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية” المقدم من الحكومة

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب : الإبداعات التي يقوم بها العقل البشري مرورا بالاختراعات وصولا للمصنفات الرقمية والعلامات التجارية تمثل ملكية فكرية.

وأكد أبو العلا، أن حماية الملكية الفكرية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في المحور الثاني تناولت تحديات الملكية الفكرية، وفي مقدمتها غياب الهيكل التشريعي.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون بداية حقيقية من أجل عمل حوكمة تشريعية حقيقية لملف الملكية الفكرية، منتقدا ما وصفه “القوانين المبعثرة” الخاصة بالملكلية الفكرية.

ولفت أيمن أبو العلا، إلى عدم وجود تعريفات محددة للملكية الفكرية في العديد من القوانين، لأن أغلبها عبارة عن إجراءات وعقوبات هزيلة.

وقال عضو مجلس النواب : “نتمنى أن تقوم الحكومة بتعديل القوانين المبعثرة اللازمة كي تصنف مصر من الجهات الرسمية، لاسيما وأن تصنيفنا ضعيف داخل المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية”.

وأكد أيمن أبو العلا، على أهمية الملكية الفكرية في الاستثمار والتنمية المستدامة، قائلا: “المستثمر يحتاج الحفاظ على ملكيته الفكرية، ولا يمكن لدولة أن تسير بدون إبداع وتنمية وفكر واستدامة”.

برلماني يطالب بتأهيل المراكز البحثية لتتوافق مع التطور التكنولوجي

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب : “لا يمكن لأي دولة في العالم، أن تتقدم بدون البحث العلمي، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل.

وأشار إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، يحمي البحث العلمي من السرقات، كما أنه يتماشى مع الاسترايتجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس السيسي، الأمر الذي يعمل على تشجيع الابتكار والبحث العلمي حيث سيكون هناك مؤسسة واحدة مسئولة عن حماية الملكية الفكرية.

ولفت عضو مجلس النواب ، إلى أن مصر تمتلك العديد من المراكز البحثية فضلا عن تلك الموجودة في الجامعات المختلفة، إلا أنها يجب أن تكون مجهزة وفقا للتطور التكنولوجي الذي حدث في كافة القطاعات.

وقال زين الدين: الاهتمام بالمراكز البحثية يساهم في حل العديد من مشكلات الزراعة والصناعة والطب وغيرها، قائلا: “نتمنى أن تطوير المراكز البحثية محل اهتمام من الحكومة للوصول إلى الأهداف المنشودة” .

وأكد النائب، أن الاهتمام بالبحث العلمي وتوفير الإمكانيات المتاحة يساهم في الحفاظ على أبناء مصر بدلا من الهجرة للخارج، قائلا: هناك علماء مصريين قدموا للعالم أفكارا عظيمة استطاعت أن ترتقي بالبلدان الموجودين فيها.