مطالب نيابية بعقوبات متدرجة فى تعديلات قانون الاتصالات

توقع برلمانيون إدراج مشروع تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فى أقرب جلسة عامة خلال أيام، مطالبين بالتدرج فى العقوبات الواردة به والنص على تعريفات واضحة لطبيعة الأجهزة والمعدات المجرم استخدامها.

وتهدف التعديلات إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

كان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون فى جلسته العامة الأحد الماضى، كما أعلنت اللجنة المشتركة من هيئة مكتبى لجنة الاتصالات والتشريعية بمجلس النواب موافقتها على مشروع القانون فى اليوم ذاته.

من جانبها، أكدت مارثا محروس وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن اللجنة المشتركة وافقت على مشروع القانون نهائيا ومن المتوقع أن يدرج فى أقرب جلسة عامة.

وأشارت إلى أنه لا داعى لأى تخوف من استخدام المعدات والموبايلات المعتمدة والمصرح بها داخل مصر قائلة: «طالما هى ماركات متداولة عالميا و معتمدة ومصرح بها داخل مصر فلا داعى للخوف».

وأوضحت أن مشروع القانون يخاطب أى أجهزة قد يتم استخدامها مستقبلا وهى غير معتمدة لذا فإنه من الصعب النص عليها بشكل واضح ضمن مشروع القانون لصعوبة حصرها لأنه يوميا تنتج العديد من الأجهزة الحديثة”.

وأشارت إلى أن مقترحات التدرج فى العقوبة تم طرحها خلال اجتماع اللجنة المشتركة ولكن لم يتم التوافق عليها، مضيفة أنها ستتقدم بعدة أفكار بشأنها خلال الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.

وأبدت مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب تحفظها على مشروع القانون لعدم تدرج العقوبات الواردة به، وعدم تحديد طبيعة الأجهزة والمعدات المجرم استخدامها، مؤكدة أنها ضد التوسع فى العقوبة خاصة وأنها جرائم لا تسبب ضررا بالغا للأفراد، ولكنها طالبت بوجود تعريفات واضحة للأجهزة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدم، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من تنظيم الاتصالات أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها بما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

قال مصدر حكومى سابق فى جهاز تنظيم الاتصالات، إن التعديلات تهدف للحد من انتشار أجهزة تقوية الإرسال غير المطابقة للمواصفات المقررة من جهاز تنظيم الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، ومنع حدوث أى تشويش على مقدمى الخدمة وتداخل الترددات.

وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى تغليظ العقوبات بشكل أكبر على مروجى هذه الأجهزة لما لها من أثر سلبى على المصلحة العامة.