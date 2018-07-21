مطالب مصانع الأدوات المنزلية.. أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى:



ضحايا مستريح البحيرة والدقهلية وعين شمس فى 90 دقيقة على المحور

يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساءً، 3 من ضحايا المستريحين الجدد فى 3 محافظات مختلفة “القاهرة والبحيرة والدقهلية”، فى حلقة خاصة عن ظاهرة المستريح وأحداث أساليب النصب على المواطنين تحت شعار الربح السريع.

ويشارك فى الحلقة كل من أحمد محمد عبدالمطلب عيسى أحد ضحايا مستريح البحيرة، والدكتور أحمد محمد إسماعيل الشربينى أحد ضحايا مستريح بلقاس بالدقهلية وعلام إبراهيم السيد أحد ضحايا مستريح عين شمس بمحافظة القاهرة، واللواء محمد قاسم مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة مباحث الأموال العامة السابق.

“رأى عام” يناقش مطالب مصانع الأدوات المنزلية بوقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا على ten

يفتح الإعلامى عمرو عبدالحميد، ملف غزو المنتجات التركية للسوق المصرية، وذلك فى حلقة اليوم، السبت، ببرنامج “رأى عام”، على فضائية “ten”، فى الثامنة مساء، وتكشف الحلقة عن لماذا تطالب مصانع الأدوات المنزلية بوقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟



قضايا الميراث والوصية فى “الأفاكاتو” على القاهرة والناس

يناقش الإعلامى الدكتور أيمن عطالله مقدم برنامج “الأفوكاتو” فى السابعة مساءً على قناة القاهرة والناس 2، قضايا الميراث والوصية ويطرح الأسئلة الهامة، ما هى الوصية الواجبة وأحكامها؟، وهل هناك ضريبة على الميراث؟، وتوزيعه قبل سداد ديون المتوفى؟” ويستضيف خلال الحلقة الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة.



أول فريق لكرة القدم فى مصر من أصحاب الساق الواحدة فى “هود ده” على المحور

يقدم الإعلامى طارق علام، فى الحادية عشرة مساء ًعلى قناة المحور فى برنامجه “هو ده”، عدة فقرات متميزة وقوية، ويبدأ لقاءه مع أول فريق لكرة القدم فى مصر من أصحاب الساق الواحدة، وهم مجموعة من الشباب الذين تعرضوا لبتر ساقهم، ويستعرض علام مشكلاتهم وأمنياتهم فى تكوين اتحاد، ويناشدون وزير الشباب والرياضة بضرورة انضمامهم لاتحاد كرة القدم، أو للجنة البارالمبية، ويقوم طارق فى مفاجأة غير متوقعة بممارسة كرة القدم معهم فى مباراة وسط الجماهير وهتافات الجماهير التى حضرت.