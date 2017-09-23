مطالب محافظ بورسعيد من أصحاب المدارس الخاصة

بورسعيد - أمانى العزازى: تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من المدارس الخاصة التى بدأت أول أيام العام الدراسى اليوم السبت. أكد الغضبان خلال الجولة علي حرص المحافظة على الاستمرار في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وعدم الربط بين دفع المصاريف وتسلم الطالب الكتب الدراسية. وطالب



بورسعيد – أمانى العزازى:



تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من المدارس الخاصة التى بدأت أول أيام العام الدراسى اليوم السبت.

أكد الغضبان خلال الجولة علي حرص المحافظة على الاستمرار في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وعدم الربط بين دفع المصاريف وتسلم الطالب الكتب الدراسية.

وطالب القيادات التعليمية بتفعيل الرقابة على تداول الملازم الدراسية التى يعدها الأساتذة للدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن تلك الملازم أصبحت بيزنس، يمثل عبئا إضافيا على كاهل الأسرة المصرية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي ستساهم في جذب الطلاب وتحفيزهم على التحصيل الدراسى، كما شدد علي ضرورة الالتزام بنسبة حضور الطلاب طبقا لما أقرتة الوزارة.

