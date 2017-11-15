مطالب لشركات تأمينات الحياة بالمشاركة فى حساب مبالغ الوحدات الاستثمارية

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة طالب الاتحاد المصرى للتأمين بمشاركة جميع شركات تأمينات الحياة بالسوق فى عملية فن التنبؤ بالمبالغ المتوقعة بالنسبة للوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حتى تكون الممارسة على أسس فنية موحدة وتتم مقارنة عادلة بين عروض الشركات لما فيه صالح العملاء، مع أهمية تحديد ال

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة

طالب الاتحاد المصرى للتأمين بمشاركة جميع شركات تأمينات الحياة بالسوق فى عملية فن التنبؤ بالمبالغ المتوقعة بالنسبة للوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حتى تكون الممارسة على أسس فنية موحدة وتتم مقارنة عادلة بين عروض الشركات لما فيه صالح العملاء، مع أهمية تحديد العناصر الأساسية التى يجب أن يتضمنها أى عرض حساب للمبالغ المتوقعة بالنسبة للوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية بالسوق المصرية.

وكشف الاتحاد فى بيانه اليوم أن سوق تأمينات الحياة خاصة الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية من اختلاف طرق عرض مبالغ التأمين المتوقعة من تلك الوثائق مما يسبب لبسا لدى العملاء، حيث يوجد تغيير بعض المعطيات والمحددات المستخدمة فى المعادلة الحسابية بين الشركات، ومنها على سبيل المثال عدم حساب المصاريف الإدارية والعمولات من قيم الاستثمار أو القيم المعلاة، مما يترتب معه اختلاف قيمة المبالغ المتوقعة ويُشكل مقارنة غير عادلة، وينتج عنه عدم قدرة العميل على المقارنة بشكل سليم على أسس واحدة بين عروض مبالغ التأمين المتوقعة المختلفة وذلك بسبب اختلاف المعطيات المستخدمة فى المعادلات الحسابية بين الشركات.

وأضاف أن العميل فى تأمينــات الحيــاة الفرديــة ومنهـا الوثائـق المرتبطـة بالوحـدات الاستثماريـة Unit Linked Policies لا يعلم مبلغ الوثيقـة على وجه الدقـة إلا بعد الاشتراك فى التغطية لذا من المهم وجود نموذج توضيحي استرشادي يتضمن عددا من المحددات الأساسية التى يجب أن يتضمنها أى عرض لمبالغ التأمين المتوقعة من الوثائق المرتبطة بالوحدات الإستثمارية، وذلك حتى يتسنى لعميل الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية المقارنة ومعرفة المبلغ المتوقع فى نهاية مدة التأمين بشكل أكثر دقة.

وأكد أن خطوات حساب المبالغ المتوقعة للوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية هى حساب الأقساط وخصم الرسوم والتحميلات للحصول على القسط بعد الضرائب بجانب خصم المصاريف الإدارية ومصاريف التحصيل للحصول على القسط الصافى وتحديد مبلغ التأمين المقابل لكل نوع من المزايا ويتم تحديد السعر بناء على (المزايا، مبلغ التأمين، عمر المؤمن عليه، الجنس، المهنة، التحميلات مقابل الحالة الصحية) مع إضافة القسط الصافى بعد خصم جميع التحميلات إلى القيمة الحالية وتحسب القيمة فى الشهر التالى بفرض معدلات نمو ومصاريف ادارة استثمار معينة.

وكشف الاتحاد في الفترة الحالية عن عمله على إعداد نموذج يقارب المعايير العالمية المستخدمة في نشاط الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية، حيث تدرس لجان الحياة به إعداد نموذج للأسس الفنية وطريقة عرض المبالغ المتوقعة من الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية وذلك فى ضوء الممارسة العملية وآراء ومقترحات الشركات التى تقدم هذا النوع من التأمين، وكذلك نموذج للعقود المرتبطة بالوحدات الاستثمارية التجارية والاستثمارية تكافلية–ادخار جماعى.