مطالب في «مجلس النواب» لبحث تأثير التوقيت الصيفي على صحة المواطنين

وافقت الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي ، وسط مطالب ببحث تأثير هذا النظام على الساعة البيولوجية للمواطنين.

ووفقا لتقرير لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، فإن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

من جانبه، أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع قانون الحكومة بعودة التوقيت الصيفي.

وبرر أبو العلا، رفضه مشروع القانون، لخلوه من أي دراسة علمية صحية تشير إلى تأثير تغيير التوقيت الصيفي على الصحة العامة للمواطنين.

ولفت عضو مجلس النواب ، إلى أنه في 2016 الحكومة كانت الحكومة مصممة على الإلغاء وأنه لا يوجد هناك أي توفير في الطاقة، متسائلا: هل جد جديد خلال الـ6 سنوات الماضية يدفعنا لعودة العمل بالتوقيت الصيفي؟.

وقال أيمن أبو العلا: ما يعنينا هو إغفال الحكومة نقطة مهمة جدا وهي المعركة بين العلماء والأطباء والتوقيت الصيفي، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقرير لأي جهة علمية تشير إلى التأثير الصحي لتغيير التوقيت.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عددا من الجامعات العالمية أثبتت أن اللعب في التوقيت وتغييره يؤثر سلبا على الصحة العامة، ويتسبب في أمراض القلب.

وأوضح أبو العلا، أن البرلمان الأوروبي وافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناء على دراسات علمية، مستنكرا غياب مسئولي الصحة ليرد: هل التوقيت الصيفي الذي يغير الساعة البيولوجية يؤثر على الصحة العامة من عدمه؟.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك خلايا في جسم الإنسان مسئولة عن التمثيل الضوئي، لذا فإن تغيير التوقيت من وقت لآخر يؤثر سلبا على الصحة العامة.

فيما طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طول العام ، مع دراسة تأثير تطبيق هذا النظام على الساعة البيولوجية للمواطنين ، مضيفا ” هناك دول أخذت بنظام التوقيت الصيفي و دول أخرى كان لها رؤية أخرى و كل تجربة لها مزاياها.



وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ” المغرب تعمم التوقيت الصيفي ما عدا شهر رمضان ، ويجب أن ندرس تعميم التوقيت الصيفي طول العام من خلال رؤية ثابتة وليس تغيير كل الأشهر نظرا لما يشير إليه البعض حول الأضرار البيولوجية وكنا نحب الاستماع لدراسة علمية في هذا السياق قبل مناقشة مشروع القانون “.