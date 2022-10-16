مطالب في «النواب» بتشديد الرقابة علي الصيدليات لمنع حقن المرضى بدون روشتة

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، مطالب نيابية بتشديد الرقابة علي الصيدليات لمنع انتشار حقن المرضى بدون روشتة طبيب عقب واقعة وفاة طفلتين إثر حقنهما في إحدى الصيدليات بالمضاد الحيوي.

وطالبت النائبة إيرين سعيد عضوة مجلس النواب في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، بتشديد الرقابة لمنع انتشار حقن المرضى بدون روشتة طبية، مؤكدة أن مصر البلد الوحيد التي يتم فيها صرف الدواء بدون روشتة ويتم إعطاء حقن المضاد الحيوي في الصيدليات.

وطالبت بأن يكون إعطاء الحقن في المستشفيات، وكذلك ترخيص أماكن لحقن المرضى.

واتفقت معها النائبة عبلة الألفي، عضو المجلس ، محذرة من إعطاء الأدوية بدون استشارة طبيب أو من غير روشتة.

وأوضحت أن المضادات الحيوية في العالم كله تكون بسبب بعض الفيروسات ولابد من الرقابة لتنظيم هذا الأمر.