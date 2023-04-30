مطالب في «النواب» بتخصيص جلسة عامة لمناقشة الوضع في السودان

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مطالب عدد من النواب بضرورة مناقشة الأوضاع في دولة السودان الشقيقة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.



من جانبه ، قال النائب محمد عبد العليم داود، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون إن السودان جزء من مصر و كان ينبغي أن تكون جلسة موجهة لهذا الأمر ، خاصة وأن أزمة السودان تهم مختلف الأطياف السياسية فى المجلس.



كما طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بمصارحة الحكومة للشعب المصري وتوضيح المشكلات التي تواجهها.



وأكدت “أبو السعد” في بداية كلمتها خلال الجلسة العامة اليوم التضامن مع الشعب السوداني وسط الأزمة التي تمر بها دولة السودان.

وقالت “متضامنون مع إخواننا في السودان وهي امتداد لحوض النيل وجزء لا يتجزأ من الشعب المصري وثقافتنا المصرية”.



وبشأن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، أكدت “أبو السعد” موافقتها على المشروع من حيث المبدأ، ولكنها قالت “قد يكون لدينا جميعًا تخوف من مناقشة هذا القانون في الأوضاع الاقتصادية الراهنة الصعبة التي يعاني منها الشعب المصري والحكومة لا تتكلم ولا تصارح المواطن والمجتمع بالمشاكل التي تقابلها”، مضيفة “لابد أن يطلع متحدث رسمي يومي يقول إيه اللي بيحصل على مستوى العالم، صارحوا الشعب”.



وتابعت “القانون ليس خطأ بل يمس ملايين المواطنين في الشارع يعانون من حيوانات شرسة وغير أليفة”، مشددة “لازم نقول نناقش ده ليه؟ الموضوع ليس استفزازا للشعب المصري لكن لابد من رؤية واضحة للحكومة ومجلس النواب”.