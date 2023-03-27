مطالب في «الشيوخ» بإجراءات ميسرة لسرعة استخراج كارت الخدمات المميزة لقادرون باختلاف

طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإتاحة جميع المعلومات على الموقع الإلكترونى الخاص باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لقادرون باختلاف، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات ميسرة لسرعة استخراج أوراق القومسيون الطبي للحصول على كارت الخدمات المميزة .



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وتطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وطالب النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة إنشاء اتحاد لذوي الإعاقة السمعية بهدف دمجهم فى المجتمع المصري.



وتساءل عن عدد المستفيدين من كروت الخدمات المتكاملة المخصصة لذوى الإعاقة.



كما اقترح النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ ، أن يكون استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال جهاز خدمات متكاملة لحل إشكاليات استخراج هذا الكارت والإجراءات المعقدة التى تسبب فى تأخير حصول المواطنين المستحقين عليه.

وقال: “القيادة السياسية تولى اهتماما غير طبيعي بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، لو يعرف ما يحدث لهم فى الوزارات والجهات المختلفة.. حاجة يرثى لها، ويجب التصدي لهذه المشكلات وتذليل العقبات التى تواجههم، وأطالب المجالس الطبية المتخصصة بأن تولي رعاية بهذه الفئات”.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ: أين وزير القوى العاملة من موضوع نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى التعيينات، هناك مواطنون حصلوا على أحكام بتنفيذ نسبة الـ5% بسبب عدم تطبيقها، وبالتالي أطالب بتعديل تشريعيى يلزم الشركات والوزارات بتفعيل نسبة الـ 5%، ومحاسبة من لا يلتزم بتطبيقها”.