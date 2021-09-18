سيـــاســة

مطالب في البرلمان لاستغلال الاكتشافات الأثرية للترويج لقطاع السياحة

لكون القطاع يفتقد التسويق
ياسمين فواز 6:20 م, السبت, 18 سبتمبر 21 6:20 م, السبت, 18 سبتمبر 21

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو البرلمان ، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمواقع والاكتشافات الأثرية التي يتم كشف النقاب عنها خلال الفترة الأخيرة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية بشكل دورى.


وأوضح محسب، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، حيث أطلق البعض على عام 2021 أنه عام الاكتشافات الأثرية، وأبرز هذه الاكتشافات مدينة «صعود آتون» المفقودة تحت الرمال التي تعد من أهم وأعظم المعالم ، بالإضافة إلى كشف النقاب عن معالم أثرية في منطقة سقارة، تعود إلى أكثر من 3600 عام قبل الميلاد، وعدد من المباني المشيدة من حجر «البازلت»، ومنحوتة في الصخر، وأخرى مشيدة من الطوب اللبن، في جنوب قصر العجوز بالواحات البحرية، واكتشاف 16 دفنة من المومياوات في مدينة الإسكندرية ترجع إلى فترة الحكم اليوناني والروماني وغيرها الكثير.

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وتابع عضو البرلمان :” كل هذه الاكتشافات وغيرها دليل على الجهد العظيم المبذول من المتخصصين، ولكن في المقابل يجب أن يكون هناك حسن استغلال لهذه الاكتشافات بما يعود على قطاع السياحة بالنفع المطلوب، فعلى الرغم من أننا نمتلك معالم أثرية كبيرة على مستوى العالم إلا أننا نفتقد للتسويق الجيد”.

وشدد عضو البرلمان ، على ضرورة وضع خطة للتسويق، سواء لقطاع السياحة بشكل عام، وللمواقع والاكتشافات الأثرية بشكل خاص.

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واقترح تدشين مؤتمرات صحفى عالمى لهذه الاكتشافات، وتوجيه دعوات لكبار الشخصيات والفنانين والرياضيين للترويج للقطاع وتشجيع السياحة واستغلال المقومات غير المستغلة في واحد من أبرز القطاعات التي تدر عملة صعبة وتساهم في سد عجز الموازنة وتوفير المزيد من فرص العمل بشكل غير مباشر.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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