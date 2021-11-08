مطالب في البرلمان لاستدعاء وزير التعليم بسبب صعوبة منهج رابعة ابتدائي

طالبت النائبة أمل سلامة ، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، باستدعاء عاجل لوزير التربية والتعليم ، الدكتور طارق شوقي لمناقشته ، في صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي .

وقالت سلامة في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أنها تلقت عددا من شكاوي أولياء الأمور بشأن انزعاجهم من صعوبة المناهج ، مؤكدة أن من وضع ذلك المنهج يجب محاسبته لأنه أكبر بكثير من مستوي سن التلاميذ وقدراتهم علي التفكير

وأشارت إلى أنها ستتقدم بطلب إحاطة ، للمستشار حنفي جبالي ، رئيس البرلمان ، لإستدعاء الدكتور طارق شوقي للاستماع اليه بشأن ذلك المنهج الذي يمثل مشكلة كبيرة لابناءنا الطلاب واولياء الامور.

وتساءلت سلامة: هل تطوير التعليم من وجهة نظر الوزير وضع مناهج صعبة ؟ أم وضع مناهج تتناسب تدريجيا مع سن الطلاب وقدراتهم علي التفكير مثلما هو الحال في عدد من الدول المتقدمة ولديها تجارب متميزة في مجال تطوير التعليم.

وأكدت عضوة البرلمان ، أن تطبيق ذلك المنهج علي طلال الصف الرابع الابتدائي قرار غير مدروس من الناحية النفسية على التلاميذ وخاصة الصفوف الأولية ومن ناحية التوقيت، حيث لم يتدرب الطلاب على ذلك.

ولفت إلى أن التقويم المستمر نظام ناجح بكل المقاييس لكن يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمعلمين؛ ومتابعة من لجان الاشراف والتطوير بوزارة التربية والتعليم والمديريات والادارات التعليمية والمركز القومي لتطوير التعليم.