مطالب في البرلمان بمنع جهاز ربيع ياسين من تدريب المنتخبات

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، مطالبات عديدة بمنع الجهاز الفني لمنتخب الشباب، الذي انسحب من بطولة شمال أفريقيا، العودة للتدريب مرة أخرى.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال أفريقيا.

وقالت التانية أمل سلامة بأن مصر تشارك ضمن بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا العام المقبل، إلا أنه وبسبب إصابة 13 لاعبا بفيروس كرونا المستجد “كوفيد- 19″، وتم اتخاذ قرار بالانسحاب من البطولة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اعتبر المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا العام المقبل.

وأضافت بأن الكاف احتسب اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن أعداد اللاعبين المصابين وصل إلى 15 لاعب فور وصولهم مصر حيث أظهرت نتائج المساحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا بالإضافة الى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات .

و طالبت عضو البرلمان بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن للوقوف على أسباب إصابات لاعبي المنتخب الوطني، ومن المسئول عن إهمال الإجراءات الاحترازية وتعريض منتخبنا لخطر الإصابة بكورونا، ومن المسئول عن انسحاب منتخبنا الوطني من البطولة بهذا الشكل.

من جانبها اقترحت النائبة اية مدني ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في البرلمان ، صدور توصية من اللجنة بمنع الجهاز الفني لفريق الشباب كاملا من تقلد اي مناصب ادارية في اتحاد الكرة المصري مستقبليا لانهم اخطأوا في حق الرياضة المصرية وهو ما رد عليه مسئول وزارة الشباب ، بانه في حال ورود توصية من اللجنة سيتم احالتها الي اتحاد الكرة .

ووردت وزارة الشباب علي طلب الاحاطة بأن المنتخب تم اختراقه اثناء تطبيق سياسة المجموعة المغلقة ليصاب معظم افراد بعثة المنتخب الوطني للشباب، ثم شكل الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة تقصي حقائق والتي اسفرت نتيجة التحقيق عن اقالة الجهاز الفني للمنتخب بسبب الإهمال في الحفاظ على اللاعبين واتخاذ الإجراءات الاحترازية لهم ومما أدى الى قرار انسحاب المنتخب الوطني للشباب من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا العام المقبل.

وفي سياق مختلف هاجمت النائبة امل سلامة ، الاتحاد المصرية للفروسية واتهمته بتعمد عرقلة احلام لاعبين مصنفين عالميا في الفروسية من خلال وضع العراقيل امامهم مما دفع هؤلاء اللاعبين الذي حصلوا علي ميداليات عديدة لاعب في دول اجنبية ، منهم سامح الدهان الملقب بالفرعون النصري ويلعب حاليا في انجلترا .