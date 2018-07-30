مطالب بمضاعفة فترة السداد فى مبادرة المتعثرين

■ عضو الاستثمار باتحاد الصناعات: اجتماع مع «المركزى» غداً لبحث المعوقات ■ رئيس الغرفة الهندسية: على «المركزى» إتاحة المزيد من التيسيرات للصناعأحمد اللاهونىطالب مستثمرون وأعضاء باتحاد الصناعات المصرية، بزيادة الفترة المتاحة لسداد الديون ضمن مبادرة المتعثرين، التى





■ عضو الاستثمار باتحاد الصناعات: اجتماع مع «المركزى» غداً لبحث المعوقات

■ رئيس الغرفة الهندسية: على «المركزى» إتاحة المزيد من التيسيرات للصناع

أحمد اللاهونى

طالب مستثمرون وأعضاء باتحاد الصناعات المصرية، بزيادة الفترة المتاحة لسداد الديون ضمن مبادرة المتعثرين، التى أطلقها البنك المركزى مؤخراً، إلى 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر، حتى يستفيد أكبر عدد من العملاء دون التعرض لضغط السداد خلال فترة زمنية قصيرة، وإرهاق ميزانيات الشركات.

ووضع «المركزى« شرطاً لإعفاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة، يتمثل فى سداد %100 من رصيد الدين نقداً، فى موعد غايته نهاية ديسمبر المقبل.

وكشف المهندس حسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لـ«المال«، أنه سيتم عقد اجتماع بين الاتحاد ومسؤولين من «المركزى» الثلاثاء المقبل، بهدف وضع آلية مناسبة للقطاعات الصناعية المختلفة فى سداد المديونيات التى تقل عن 10 ملايين جنيه، وبحث العوائق التى تقف أمام تفعيل المبادرة.

وأوضح أن الاتحاد سيضع أمام مسئولى البنك حالة كل قطاع، لاختيار الوسيلة والفترة الأنسب للسداد.

وتخاطب المبادرة التى من المتوقع أن تستفيد منها أكثر من 3500 شركة و337 ألف عميل لدى 8 بنوك فقط، هى: «الأهلى»، و«مصر»، و«القاهرة«، و«الزراعى المصرى»، و«تنمية الصادرات»، و«العقارى»، و«التنمية والعمال»، و«المصرف المتحد».

ودعا طارق عامر، محافظ المركزى، منذ أيام، جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية للمشاركة فى المبادرة، قائلأ رداً على استفسار لـ «المال» بشأن الاقتصار على الثمانية بنوك السابقة، إن البنوك التى أسستها الدولة هى التى قامت بالمبادرة، وندعو الباقى للانضمام كلٌ حسب سياسته.

ولفت محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن فترة الـ 6 أشهر التى حددها «المركزى» للسماح بإسقاط الفوائد غير ملائمة لجميع القطاعات الصناعية، وتحتاج دراسة كل قطاع على حدة.

واقترح مد الفترة لتكون سنة على سبيل المثال، حتى يتسنى للشركات الاستفادة من المبادرة، مطالبًا البنك المركزى بإتاحة مزيد من التيسيرات أمام الصناع، لتشجيعهم على التوسع، وضخ مزيد من الاستثمارات.

وتعفى المبادرة العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، كما يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم، وإبراء ذمة المقترض نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل ضمانات المديونية، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score)، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص تلك المديونية، مع الإقرار أنه عميل مبادرة لمدة 3 سنوات من تاريخ السداد.

وتبلغ إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل

المخاطبين بالمبادرة، 16.8 مليار جنيه، منها 12 ملياراً للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه للعملاء الأفراد.

وتأتى المبادرة فى محاولة من البنك المركزى والبنوك، لإيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين، ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم، كجزء من دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.