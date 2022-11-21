مطالب بـ«طاقة النواب» لرفع رسوم دخول المحميات الطبيعية للأجانب

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، مناقشة طلب الإحاطة المقدَّم من النائب سامح حبيب، بشأن ضرورة رفع رسوم دخول المحميات الطبيعية بالنسبة للأجانب.

وطلب النائب سامح حبيب برفع رسوم زيارة المحميات الطبيعية فى مصر، خاصة محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، من 5 دولارات إلى 25 دولارًا للسائح الأجنبى؛ بهدف زيادة دخل الدولة من السياحة البيئية، نظرًا لأن المحميات الطبيعية فى مصر تُصنَّف من أفضل المحميات الطبية فى العالم، وخاصة بعد نجاح مؤتمر قمة المناخ، وزيارة أكثر من 155 رئيس دولة مع وفودهم، والتطور والتنمية التى حدثت فى مدينة شرم الشيخ، والتى جعلتها تُصنَّف من أجمل مدن العالم.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة رفع رسوم زيارة المحميات الطبيعية، نظرًا لارتفاع الأسعار عالميًا، ولأن هذه المحميات فى مصر هى الأفضل فى العالم.

وكشف مسئول لجنة وزارة البيئة، ردًّا على طلب الإحاطة، عن وجود لجنة مشكَّلة من رئاسة الوزراء، وتمنع اللجنة فرض أية رسوم خاصة بالسياحة إلا بعد الرحوع إلى هذه اللجنة.

وشدد النائب سامح حبيب على ضرورة استمرار فتح طلب الإحاطة لحين حضور باقي الجهات المعنية.

وقررت اللجنة تأجيل النظر فى طلب الإحاطة، لدعوة عدد آخر من المسئولين بالجهات المعنية.