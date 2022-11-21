مطالب بـ«زراعة النواب» لزيادة سعر طن قصب السكر.. واللجنة: الوزير وعد بمراجعة أسعار التوريد

طالب أعضاء بمجلس النواب بقنا وزارة التموين وشركة السكر للصناعات التكاملية بزيادة سعر توريد قصب السكر، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مؤكدين أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج في ظل حالة الغلاء الموجودة، أحرقت جيوب الفلاحين وباتت خطرًا يهدد السلعة الإستراتيجية، في حين لا توجد أي زيادة بسعر توريد سعر طن قصب السكر.

وأكد النواب، خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، فتحي قنديل، عبد الفتاح محمد الشحات، سحر صدقي خليفة، حنان عبد المنعم عوض، بشأن تدنّي أسعار توريد محصول قصب السكر، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات زراعته في ظل الاتجاه إلى تطبيق المنظومة الجديدة لزراعته لزيادة الإنتاجية المحصولية، أن زراعة السكر باتت مهددة بالانهيار بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأكدت النائبة سحر صدقي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بقنا، أننا لم نعد نصدق ردود الحكومة بشأن عدم تغطية المبيعات تكلفة الإنتاج، متسائلة: أين حساب المشتقات التي تخرج من قصب السكر، وهي صناعات تقدر بالمليارات، سواء الكحول والعطور والصابون وغيرها.

وأضافت: لا ننسى دور قصب السكر ومصانع السكر في حمايته للمصريين في جائحة كورونا وتوفيره للكحول الطبي وقامت الشركة بيبيعه بالمليارات، وساهم في حماية الشعب المصري، وعدم تحمل الدولة فاتورة استيراده من الخارج، بل بالعكس فقد تم تصدير الفائض لبعض الدول كفرنسا، وإيطاليا، والمغرب، واليمن، والمملكة العربية السعودية، والكويت، طبقًا لتصريحات شركة السكر للصناعات التكاملية.

وتساءلت: أين العائد على الفلاحين والمزارعين من هذه المشتقات.

وطالبت صدقي بضرورة التحرك للزيادة الفوريه لسعر طن وقصب السكر ليصل الي 1500 جنيه لتوريد طن قصب السكر.

وأكد النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، أنه لا بد من زيادة سعر توريد قصب السكر كغيره من السلع التي زادت في العالم، لتحقيق العدالة بين الجميع في ظل عدم زيادة سعر الطن منذ سنوات.

وشدد قنديل على أن زيادة سعر توريد قصب السكر إلى 1500 بات طلبًا لا بد من تحقيقه والتنازل عنه، وإلا فلن يكون هناك توريد؛ لأن الحكومه لا تشعر بمعاناة المواطنين لتوفير التكلفة من أسمدة وغيرها.

واضاف قنديل بأن المزراع في قنا يزرع الأرض كحصاله يجمع فيها فلوسه لانه لايكسب اطلاقا.

ولفت النائب عبد الفتاح الشحات إلى أنه لا تنازل عن زيادة توريد سعر طن قصب السكر؛ لأن الفلاح يئن، ولا يستطيع مواجهة غول الغلاء، مضيفًا أن الأنظمة الجديدة من الري بالتنقيط وغيره يحتاج إلى تدريب للمزارعين.

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعه أن النهوض بصناعة السكر يستحوذ علي اهتمام الرئيس السيسي وأن هناك لجنة انتهت الي تعديل طرق زراعته في بعض المناطق ومنها قنا الي زيادة الإنتاجية الي60 أو 70 طن من خلال زياده الاعتماد المالي والتحول من الري بالغمر الي الري بالتنقيط.

وشدد الحصري على أن لقاء جمع النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وتم استعراض مشكلة القصب وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، خاصة في ظل زيادة سعر الدولار نتيجة الإجراءات الاقتصادية وما استتبعها من فقدان الجنيه المصري 30% من قيمته، بالإضافة إلى زيادة سعر كيلو السكر ووصوله إلى 16 جنيهًا.

ونوه الحصري بأن وزير التموين وعد بمراجعة سعر توريد طن قصب السكر بما يتواءم مع الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الخيرة، وسيتم الإعلان عن القرارات مطلع الأسبوع الحالي.