مطالب بـ«تشريعية النواب» لتبسيط إجراءات تسجيل الوحدات في المدن الجديدة 

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب مطالب النواب بضرورة تبسيط الاجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات فى المدن الجديدة فى ظل العقبات التى تقف حائلا أمام أشهار إجراءات التصرف .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وتساءل النواب عن حجم النتائج المرجوة من التعديل ،لاسيما فى ظل الاحصاءات الضعيفة عن نسب اشهار العقود

و أكد النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة إلى الحاجة الشديدة إلى إصدار تعديلات مرنة لتنظيم أشهار العقود للوحدات السكنية ،مما يترتب عليه تحقيق عائد للدولة والمواطن .

وتساءل عن إجراءات العراقيل التى تواجه إجراءات توثيق البيع ،لاسيما فى ظل تحصيل بعض المدن السكنية الجديدة قيمة مالية لنقل الملكية

و علق المستشار حسن الشوربجى ممثل المجتمعات العمرانية قائلا إنه منذ صدور القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة ،تم توفير 45 مقرا للشهر العقارى فى المدن الجديدة وخلال هذا العام سيتم فتح عدد كبير من المقرات .

وأشار إلى أن هناك 17 مقر بالفعل فى 15 مدينة يعملون على تقديم كافة خدمات الشهر العقاري .

و قال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن 97% من المطوريين العقاريين يربدون تسجيل وحداتهم السكنية المباعة .

قائلا:انا رئيس غرفة التطوير العقاري ومتفهم الأمر جيدا ،لاسيما أن قيمة التسجيل لاتتعدى ألفين جنيه .

من جانبه، أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى وجود عدد من الإشكاليات التى يواجهها المطورين العقارين لإشهار العقود،ومن بينها شهادة المخالفات .

وتساءل: “إزاي أطلب من مطور عقاري تقديم شهادة مخالفات لمبنى مر على بيعه أكثر من 20 عاما”.

وقال أيمن عواد الامين العام المساعد للشىون القانونية بالشهر العقارى: “نستهدف تقليل مدة التسجيل فى المجتمعات العمرانية الجديدة لنحو 15 يوما فقط وذلك لتسهيل الإجراءات ،ومعظم المطوين العقاريين يشهرون بالإيداع ويكون بمثابة خزينه يتم تسجيل فى رقم العقد فقط”.

وأضاف: “نستهدف تسجيل وإشهار العقود لأكبر قدر من الوحدات فى المجتمعات العمرانية الجديدة ،بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بعملية الشهر للإجراءات” .