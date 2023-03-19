مطالب بـ«النواب» لتشديد الرقابة على الأسواق وإعادة النظر في رواتب الأطباء وهيكلتها

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مطالب نيابية بتشديد الرقابة على الأسواق مع وجود سياسة مالية واضحة للحد من التضخم الذي تعاني منه الأسواق وما يترتب عليه من آثار سلبية علي المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة “بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها”.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن الرئيس السيسى يسعى جاهدا لدفع البلاد للأمام، ولكن فى نفس الوقت هناك من يحاول السحب للوراء، قائلا: “للأسف الشديد هناك من يحاول سحب القطار للخلف”.

وقال النائب: المرحلة الحالية لا تتطلب الحكومة الصامتة، متابعا: نريد من يرى أحوال المواطن المصرى وما يعانيه الشارع، لأن المواطنين بدأ صوتهم يرتفع نظرا لما يعانون من ارتفاع أسعار وغيره، محذرا: “هذا مؤشر غير جيد”.

وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك حكومة اقتصادية في الوقت الحالى، مطالبا بأن يكون هناك سياسة مالية واضحة، والعمل على تخفيض الضرائب على المواطنين، والرقابة على الأسواق.

وانتقد عضو مجلس النواب، مشكلات ارتفاع الأسعار وسط غياب الرقابة على الأسواق، متسائلا: لماذا تكدس كل هذه البضائع في الموانئ المختلفة؟”.

وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة الإسراع فى إيجاد حلول جذرية لما يعانى منه الشارع، قائلا: “حتى نرسل رسالة اطمئنان للشعب والمواطن البسيط”.

كما طالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الحكومة بالحضور لمجلس النواب لعرض خطتها لمراقبة الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار.



وقال مغاوري إن هذه الزيادات الواجبة المستحقة تأتي في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى اكتفاء الحكومة باللجؤ للعروض وإقامة المنافذ.

وتابع مغاوري “غياب تدخل الحكومة يتناقض مع ما شاهدته أول أمس في كتف بكتف ومحاولة تقليل معاناة المواطن وتوسيع دائرة الاستفادة والمستفيدين من مساعدات خيرية”

واستطرد “الحكومة مطالبة بأن تأتي للمجلس لتقول ماذا وضعت من برامج وسياسات لكبح الأسعار ومواجهة الاحتكار”.

وعلق وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، نافيًا مساعدة الحكومة التجار على الاحتكار “الحكومة لا تساعد حد، الحكومة تحاول توفير كل السلع، تحاول تعمل منافذ بيع وتوفر سلع وتدعم بكل المجالات الحكومة لا تساعد على الاحتكار الظروف العالمية تؤدي لهذا، الحكومة تحاول قدر استطاعتها توفير كل السلع للمواطنين”.



اعضاء بمجلس النواب يطالبون بإعادة النظر في رواتب الأطباء وهيكلتها

فيما ، طالبت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب بإعادة النظر في رواتب الأطباء وهيكلتها.



وبشأن الزيادات الممنوحة للأطباء في مشروع القانون، قالت الجزايرلي “مش كفاية الطبيب في أي بلد له معاملة خاصة ومستوى معيشة يكون الأعلى، الأطباء يعملوا في ظروف صعبة جدًا يغزلوا برجل حمار، لا يجدوا أي عائد لمجهوداتهم، الحكومة تأخذ عليهم ضراءئب وتخترع الفاتورة الإلكترونية لتزيد الأحمال عليهم، ومرتباتهم لا ترقى لمرتب بني آدم ينقذ أرواح، بل هناك اقتراحات بتشريعات لسجن الاطباء ووضعهم تحت ضغط”، مشيرة إلى تخوف بعض الأطباء من التعامل مع الحالات الحرجة حتى لا يتعرضوا لمساءلة، وأضافت “طيارات كاملة عليها أطباء”.

و وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للقيادة السياسية على العلاواة وتعجيل موعد صرفها، قائلا: “إلا أنا ما نخشاه إن اللي نديه باليمين يتاخد بالشمال بسبب التضخم وغياب الرقابة على الأسواق، والارتفاع الشديد في كل المنتجات”.

وتساءل أبو العلا: متى يحضر رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان ويعرض أمامنا الخطة والرؤية في الرقابة على الأسعار في المسقبل؟، متابعا: “رئيس الوزراء بيعمل مؤتمرات صحفية، وممكن يعدي الشارع وييجي هنا يقولنا هنقول ايه للشارع”.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك وقفة لمواجهة المعاناة التي يتعرض لها الشعب المصري بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: “هذه العلاوات خطوة لاتخاذ إجراءات للرقابة على الأسواق”.

وأشاد أيمن أبو العلا، بعمل كادر طبي خلال هذه العلاوات، قائلا: إلا أننا ندق ناقوس الخطر بسبب هجرة الأطباء عن وزارة الصحة.

وقال عضو مجلس النواب: زيادة الأطباء والسهرة بواقع 80 جنيه “وهي تمن الميكروباص وسندوتش”، متابعا: يجب تغيير النظرة للأطباء.

وشدد النائب أيمن أبو العلا، على ضرورة أن يجد البرلمان رؤية اقتصادية شاملة من الحكومة قبل الموازنة، من خلال مواجهة رئيس الحكومة بما يدور في الشارع المصري.