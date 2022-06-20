مطالب بـ«النواب» بالاهتمام بالإنتاج وترشيد الإنفاق بمشروع الموازنة للعام المالي 2022/2023

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين ، مطالب نواب بالمجلس للحكومة بالتنويع في مصادر الدخل بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، والاهتمام بالإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة تشديد الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: في ظل التحديات والظروف العالمية ونجاح الدولة، إلا أن هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الإجتماعية، قائلا: ويعتبر ذلك أمرا محمودا.

وطالب بضرورة تكاتف كل الطاقات من أجل تخفيف الأعباء على المواطن، قائلا: نحتاج إلى عناية لتنوع مصادر الدخل، كما نحتاج إلى خطة شديدة في أولويات الإنفاق.

وشدد النائب عبد الهادي القصبي، على الضرورة العمل بملف زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، قائلا: “الإنتاج ثم الإنتاج”.

فيما ، اقترحت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب ، دمج جميع الهيئات الاقتصادية فى هيئة واحدة، معتبرة ذلك محاولة لترشيد الإنفاق، قائلة :”هناك مجموعة من الملاحظات فى بند الهيئات الاقتصادية التي تعبر كبيرة فلماذا لم يتم دمجهم فى هيئة واحدة ويمكن ترشيد الانفاق”.

وأعلنت النائبة، موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، داعية لمزيد من تشديد الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.

وطالبت عضو مجلس النواب ، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة، قائلة: يجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.

و قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور : “حين يكون البحر هادئا يكون الجميع بحار”، ونحن نعلم أن الظروف صعبة وهذه الموازنة ليست عادية بل فى ظرف عالمي مختلفة.

وتابع: لا نريد كلاما يعمل على دغدغة مشاعر المواطنين، ونحن نجيد ذلك، مؤكدا أن الموافقة على الموازنة مصاحبا بتقديم توضيحات وتوصيات للحكومة التي تحتاج إلى توجيهات.

وطالب النائب، بضرورة توفير فرص عمل للمواطنين والعمل على بناء الإنسان والعمل على دعم صناعة الوعي، محذرا من أن الشذوذ أصبح له منصة خاصة للأطفال.

وشدد النائب على ضرورة الإسراع في إصدار قوانين وتشريعات الحوافز والمجلس الأعلى للتكنولوجيا.