مطالب بزراعة الشيوخ لإعادة النظر في اشتراطات تغطيات الترع

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مطالبات موسعة بإعادة النظر في اشتراطات تغطيات الترع.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لأربعة اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمد الصالحى عضو المجلس، بشأن إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف، وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، وتغطية أو تدبيش مصرف بهنباي، بالإضافة إلي استكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.

من جانبه ، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ ، علي أهمية ملف تغطيات الترع والمصارف في الحفاظ على الصحة العامة، منتقدا الرد على أغلب طلبات النواب بتعذر القيام بالتغطية وفقا للاشتراطات.



وقال الجبلى، لابد أن يكون هناك رؤية لحل تلك المشكلة، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتغطيات الترع.



وأضاف، نحتاج إيضاح في تلك الضوابط والاشتراطات بهدف تحقيق المصلحة العامة.

وأكد النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ ، أهمية التغطيات في بعض الحالات، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك مرونة في الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالتغطية وتنفيذها وفقا للظروف المحيطة

وتساءل السباعى، عن مصير مشروعات التغطية التي تم تنفيذ جزء منها ولم يتم استكمالها، مشيرا الى أهمية الاستفادة منها باستكمالها.

وقال النائب عبده أبو عايشه، ان مشكلة عدم تغطية المصارف والترع أزمة حقيقية تؤرق كل القرى، مشيرا الى ان المواطنين في دائرته يعانون بسبب عدم استكمال مشروعات التغطية، لاسيما وان كل الترع داخل الكتل السكنية، ما يمثل خطورة شديدة.

وقال ممثل وزارة الرى، إن الوزارة قامت بعمل تغطيات عديدة من قبل، ولكن اكتشفنا تسبب التغطيات في مشكلات عديدة في غرف التفتيش وانسداد خطوط الصرف، مما أدى إلى وضع عدد من الاشتراطات لإجراء التغطيات، قائلا،: “طلعنا انتريه كامل من غرفة تفتيش وجذع شجرة، ما جعل الوزارة تضع معايير للتغطيات للحد من هذه المشكلات.

وأشار الى أن هناك بعض الاستثناءات في الاشتراطات، مثل القيام بتغطيات بجانب الطرق بغرض توسعة الطريق العام.

وعقب النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ ، بإمكانية تنفيذ تغطيات بمواصفات سهلة الصيانة، وذلك لأهمية التغطيات في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وفى نهاية الاجتماع، شدد النائب صالح الصالحى، مقدم الاقتراح، على أهمية إعادة النظر فى اشتراطات التغطية، والعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تعد مصدر أذى للمواطنين.