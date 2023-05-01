مطالب برلمانية بضرورة دعم الصناعة الوطنية

شهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب اليوم الاثنين، مطالبات برلمانية لهيئة التنمية الصناعية بضرورة دعم الصناعة الوطنية.



وخلال الاجتماع، وجهت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، عدة تساؤلات لرئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم الذي تشارك في الاجتماع.

وتساءلت أبو السعد: “متي نوفر مليون فرصة عمل سنوياً؟ ولماذا لا تقوم الهيئة بعمل مبادرة للتصنيع والتشغيل ؟ بحيث تقوم بمنح ميزة نسبية للمستثمرين الذين يقومون بتشغيل أكبر عدد من العمالة؟”.

وأضاف: “ما هي الميزة التي تستطيع أن توفرها الهيئة من أجل توفير فرص عمل بشكل كبير في تلك المرحلة الصعبة والظروف الإقتصادية الحالية التي يمر بها العالم ومنها مصر وتابعت قائلة حتي نستطيع أن نعبر الأزمة الإقتصادية الراهنة؟”.

وتابعت أبو السعد: “الحماية المدنية أيضا تمثل مشكلة أمام المصانع ، هناك مصانع لديها سجلات تجارية وسجل صناعي ولكن ليس لديها تصريح الحماية المدنية”.

وتساءلت: “ما هي رؤية الهيئة في تعديل الكود المصري للحماية المدنية باعتبارها من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات للحصول على التراخيص”.

وأشارت إلى استعداد اللجنة لتقديم الدعم لإنهاء هذه المشكلة.