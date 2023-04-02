مطالب برلمانية بحوكمة قطاع الأرصاد الجوية والاستثمار في الأحوال المناخية

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مطالب نيابية بحوكمة قطاع الأرصاد الجوية مع ضرورة الاستثمار في الأحوال المناخية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمه ، إلي جانب إيضاح كيف سنستفيد من مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم هيئة الأرصاد الجوية في جذب استثمارات أجنبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

من جانبه ، أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، قائلا: أؤيد تحصين هيئة مهمة مثل الأرصاد الجوية.

وأشار أبو العلا، إلى أن الهيئة عليها مسئولية كبيرة للمواطن في اتخاذ الإجراءات الاحترازية أو في وسائل النقل على مستوى الدولة سواء في مجال النقل البحري أو الجوي والبري.

وأكد النائب أهمية الأرصاد الجوية على المستوى الاقتصادي في الزراعة والطاقة، قائلا: الاستثمار في الأحوال المناخية أصبح إلزاميا وليس رفاهية، وعلى الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لدعمه.

فيما أعلن النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” الموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، مؤكدا على أهمية التشريع المقترح ، قائلا :” نحن سعداء باهتمام الدولة بمثل تلك التشريعات التي تخدم قطاعات متخصصة “.



وأشار إلى أن القانون وفلسفته ممتازة ولكن نريد أن نعلم كيف سيدر استثمارات اجنبية ، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية على مشروع القانون من حيث المبدأ.

و أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب موافقتة على تقرير اللجنة المشتركة ، مؤكدا أن متابعة هذا الملف أمر مهم لضمان الامان و السلام في هذا الملف ، مشيرا إلى أهمية متابعة ملف الأرصاد الجوية وحوكمة هذا القطاع ، بالإضافة إلى سرعة التعامل مع المتغيرات ورصد سرعة الرياح وكافة المؤثرات التي قد يتعرض لها قطاع الطيران المدني.



وسأل النائب محمد أبو العينين عن الموقف ممن يعطي معلومات خاطئة عن الأرصاد الجوية عبر التطبيقات المختلفة ، مضيفا ” لابد أن يكون التحرك سريع بما يحقق المصلحة العليا ، كما طالب خلال الجلسة العامة بضرورة أن يكون هناك سجل للعاملين في هذا القطاع.