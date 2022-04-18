سيـــاســة

مطالب برلمانية بتشكيل لجنة لمعرفة ما يجري بمستشفيات الصحة النفسية

عقب واقعة وفاة أيمن هدهود
ياسمين فواز 12:54 م, الأثنين, 18 أبريل 22 12:54 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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تقدمت النائبة راوية مختار، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية في مجلس النواب ، ببيان عاجل للحكومة بشأن الوقوف على حقيقة ما يجري في مستشفيات الصحة النفسية بعد واقعة وفاة أيمن هدهود، مطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لاستبيان الحقيقة.

كما ألقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، النائب مصطفى بكرى بيان عاجل بشأن واقعة وفاة أيمن هدهود، قائلا: هناك محاولات من جانب البعض لتحويل الواقعة لـ “خالد سعيد” جديدة.

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وتابع: ونحن نعلم أن القضية متعلقة بمستشفى نفسي وأن أهله أكدوا أنه كان يعاني من أزمة نفسية.

وأشار بكري، إلى أن هناك تضاربا فى البيانات وعدم مواكبتها لسرعة الأحداث، مؤيدا طلب النائبة راوية مختار فى تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن الواقعة.

كما شهدت الجسلة العامة في مجلس النواب ، إلقاء النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النوار، بيانا عاجلا بشأن قرار وزارة الأوقاف بمنع صلاة التهجد بالمساجد، مطالبا بإعادة النظر فى القرار.

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وقال: للأسف الحكومة في واد والأوقاف في واد آخر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمنع صلاة التهجد والاعتكاف داخل المساجد، رغم قيام صلاة التراويح بشكل منتظم كما عادت التجمعات فى المباريات وغيرها.

وتابع: نحن مع عودة شكل الدولة الطبيعى، وأطالب بوقف قرار الوزير بمنع صلاة التهجد ودراسة فتح المساجد للمصلين فى رمضان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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