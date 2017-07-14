مطالب برلمانية بالقبض علي المحرضين ضد الجيش والشرطة في فيسبوك

طلب إحاطة يتهم الحكومة بالتقصير لعدم تطبيق الطوارئ علي مواقع التواصل الاجتماعيوكيل اتصالات النواب :عقوبة الإعدام للمحرض في مشروع قانون الجريمة الإلكترونيةياسمين فوازتقدم أعضاء بمجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهه الي حكومة المهندس شريف إسماعيل،متهمين إياها بالتخاذل والتقصير مع من يسيئ

طلب إحاطة يتهم الحكومة بالتقصير لعدم تطبيق الطوارئ علي مواقع التواصل الاجتماعي

وكيل اتصالات النواب :عقوبة الإعدام للمحرض في مشروع قانون الجريمة الإلكترونية

ياسمين فواز

تقدم أعضاء بمجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهه الي حكومة المهندس شريف إسماعيل،متهمين إياها بالتخاذل والتقصير مع من يسيئون لقوات الجيش والشرطة والنظام الحاكم بمصر من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك،وعدم القبض عليهم رغم مد حالة الطوارئ التي وافق عليها البرلمان قبل انتهاء طور الانعقاد المنصرم.

من جانبه اتهم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالتقصير والتخاذل مع كل من يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعى خاصة فيما يتعلق بدعم وتشجيع الارهاب والجماعات والتنظيمات الارهابية او الاساءة لمصر وقائدها ومؤسساتها خاصة القوات المسلحة، مطالبا بالتصدى لمثل هذه الوسائل واستغلالها فى الجرائم الارهابية.وقال ” زين الدين ” الذي تقدم بطلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان مصر فى حالة حرب ومجلس النواب وافق بالاجماع على اعلان حالة الطوارئ الذى يعطى الحق للحكومة فى القبض ومحاكمة كل من يقومون بتشجيع الارهاب حتى من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فهم لا تفرقه بينهم وما بين من يحمل السلاح لقتل جنودنا من الشرطة والجيش فهم من يساعدونهم الا ان الحكومة تتراخى فى مواجهة جميع التنظيمات والجماعات الارهابية التى تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى فى عملياتهم الارهابية وتقوم بحملة إساءة شرسة ضد مصر وقائدها وقواتها المسلحة وشرطتها وشعبها وتساءل زين الدين قائلا : لماذا تقف الحكومة صامتة وتتفرج على ارهابيى وسائل التواصل الاجتماعى، مطالبا بسرعة القبض ومحاكمة أمثال هؤلاء وتوقيع أشد العقوبات ضدهم.

فيما اكد النائب احمد رفعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه سيتقدم بمشروع قانون لمحاربة الاستخدام السئ لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها حال عدم ارسال الحكومة لمشروع قانون الجرائم الالكترونيه الذي وعدت الانتهاء منه قبل دور الانعقاد القادم،مضيفا أن الصفحات الداعمة للإرهاب يجب أن يتم التعامل معها بكل حزم.

واشار وكيل لجنة الاتصالات في تصريحات خاصة أن قانون الجريمة الإلكترونية سيتضمن عقوبات تصل الي الاعدام المحرضين علي العمليات الإرهابية.

واتفق معه النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر ان اول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان فى فصله التشريعى الاول يتعلق بمحاكمة كل من يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بدعم وتشجيع الإرهاب والجماعات والتنظيمات الارهابية او الاساءة لمصر ومؤسساتها خاصة القوات المسلحة.

وقال ” مسعود ” أن مشروع القانون فيه عقوبات مشددة تصل الى الحبس وغرامات مالية كبيرة لكل من يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعى ضد مصر ومؤسساتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدا ان مشروع القانون سوف ينص على سرعة القبض على القائمين عليها باعتبارهم من ركائز الإرهاب التى تدعو لتفتيت الدولة المصرية.

وقال مسعود انه قرر التقدم بمشروع القانون بعد كثرة الشائعات والاكاذيب والافتراءات ضد قواتنا المسلحة الباسلة على مواقع التواصل الاجتماعى وانه لابد من الوقف الفورى لهذه المهزلة، مؤكدا انه بسبب عدم وجود تشريع يجرم هذه الأفعال التى تقوم به التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية جعلها تتمادى فى ممارساتها التى تشجع على الارهاب والاساءة لمصر وقائدها وجيشها وشعبها.