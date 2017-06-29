مطالب برلمانية باستدعاء إسماعيل لمناقشته في قرار رفع أسعار الوقود

- منصور: لم يكن لدى المجلس معلومة بالزيادة.. وما يحدث محاولة لتهميش دور البرلمان - الجوهري: طالما تم تحرير سعر الصرف بهذا الشكل فمن الطبيعي رفع أسعار الوقود ياسمين فواز تقدم عدد من النواب المستقلين، صباح اليوم، ببيانات عاجلة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب للمطالبة بتخصيص الجلسة الع

– منصور: لم يكن لدى المجلس معلومة بالزيادة.. وما يحدث محاولة لتهميش دور البرلمان

– الجوهري: طالما تم تحرير سعر الصرف بهذا الشكل فمن الطبيعي رفع أسعار الوقود



ياسمين فواز

تقدم عدد من النواب المستقلين، صباح اليوم، ببيانات عاجلة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب للمطالبة بتخصيص الجلسة العامة القادمة والمقرر لها الإثنين المقبل لمناقشة قرار مجلس الوزراء اليوم برفع أسعار الوقود، واستدعاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمناقشته في القرار، ومدى استعداد الحكومة لتطبيقه لعدم تأثر المواطن البسيط.

وأقرت الحكومة اليوم الخميس زيادة أسعار الوقود وتضمنت البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر ، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة.



وأعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن هناك 333 مليار حنيه للدعم، وتم أخذ جزء من دعم الطاقة وتم توجيهه لبطاقات التموين وزيادة المعاشات وزيادة الأجور بنسبة 7٪‏ للمخاطبين بالخدمة المدنيةً.



كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نفى في الجلسة العامة الماضية تطبيق زيادات في المواد البترولية أوائل يوليو، مطالبا بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات بشأن زيادة أسعار المواد البترولية فى بداية شهر يوليو المقبل.

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي أنه سيتقدم بيان عاجل وطلب إحاطة لمناقشة قرار الحكومة الصادر اليوم الخميس بزيادة أسعار الوقود في جلسة الإثنين القادم، مشددا على ضرورة استدعاء كل من رئيس الوزراء ووزير البترول والكهرباء والإسكان لوقف هذه المهزلة التي تتبعها الحكومة مع الشعب.

وأشار منصور في تصريحاته لـ”المال” أن الحكومة تتعامل باستخفاف واستهتار مع المواطنين، متسائلا: “كيف يمكن أن ينفي المتحدث الرسمي باسم الحكومة مساء أمس زيادة أسعار الوقود بالتزامن مع تأكيد رئيس المجلس أن الحديث عن زيادة الوقود شائعات وتتم الزيادة بعدها بساعات؟!

ويرى أن معدل الجريمة ارتفع داخل الشارع المصري بسبب الغلاء المفاجئ الذي شهدته الأسواق أكثر من مرة في العام الواحد، لافتا إلى أن ذلك سيعكس أن الوزراء يعيشون في برج أعلى من المواطن بكثير.

وردا عن سبب تأكيد رئيس المجلس بعدم وجود زيادة في أسعار الوقود خلال الجلسة العامة الأخيرة، قال: “لم يكن لدى المجلس معلومة بالزيادة.. وما يحدث من الحكومة محاولة لتهميش دور البرلمان ويؤكد عدم عبئها به”.

فيما قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن زيادة أسعار الوقود كانت متوقعة، موضحا أنه سبق وتحدث عن أنه طالما تم تحرير سعر الصرف بهذا الشكل فمن الطبيعي رفع أسعار الوقود.

وشدد الجوهري في تصريحاته لـ”المال” على أهمية تعامل الحكومة مع الموقف، متسائلا: “هل استعدت الحكومة بشبكة حماية اجتماعية لحماية المواطنين محدودى الدخل لما سينتج عن القرار من رفع أسعار الكثير من السلع، خاصة أن زيادة الرواتب والمعاشات الأخيرة ستتآكل بفضل هذا القرار.

وطالب الجوهرى بضرورة التعامل مع أسعار المواصلات وإعطاء توجيهات للمحافظين للتعامل مع المواقف المختلفة لتجنب نشوب مشاجرات بين المواطنين وسائقي الأجرة، لافتا إلى أنه سبق وطالب بتفعيل كروت الوقود الذكية لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وقدم النائب عبدالحميد كمال عن دائرة السويس إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ومكتب رئيس مجلس النواب بطلب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء بسبب قرارات زيادة الوقود التى أصدرت اليوم الخميس.

أضاف النائب فوجئ المواطنين بارتفاع أسعار الوقود “البنزين – السولار والغاز” بنسبة كبيرة وصلت إلى 100% فى أسعار أسطوانات الغاز، مما سوف يلهب أسعار كل السلع والخدمات المنقولة، وزيادة أسعار المواصلات، وتأثيرات على المصانع والمنتجين والستهلكين، مما يزيد الأعباء والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين فى ظل معاندة واضحة من الحكومة ضد شعبها.

وتابع “وقد جاءت زيادة الأعباء وكأنها هدية للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه فى غباء سياسي غير مسبوق، وللأسف الشديد جاءت القرارات الصادرة فى توقيت خاطئ يتوافق مع أساليب حكومات ما قبل ثورة 25 يناير حيث كانت ترفع الأسعار بالليل وأثناء الإجازات وعطلات العيد وفى ظل قانون الطوارئ”.

أضاف النائب “السيد رئيس مجلس النواب أذكركم بالمادة ( 136 ) من الدستور بضرورة استدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء ” باعتبار حضوره وجوبيا متى طلب المجلس ذلك” لمناقشته فى هذه القرارات الخطيرة، والتى لها تأثير سلبي على الشعب المصري، مما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي فى ظل سياسات خاطئة وأحداث متوترة.

أضاف النائب “السيد رئيس مجلس النواب إعمالاً للمادة 143 أقدم طلب إحاطة عاجل وأحمل سيادتكم مسئولية تطبيق الدستور والقانون وألا تتجاهل الحكومة لهذا الطلب الهام الدستوري والقانوني”.