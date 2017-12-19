مطالب برلمانية بإيجاد مخرج لسجناء شيكات الألف جنيه

وترحيب بالإفراج المشروط بعد نصف المدة للسجناء ياسمين فواز قال النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، إن هناك العديد من السجناء بسبب شيكات لأموال لا تتجاوز الألف جنيه، وبالتالي تتحمل الدولة تكلفة أكبر عندما يتم سجنهم، مطالبا اللجنة التشريعية بمراجعة…

وترحيب بالإفراج المشروط بعد نصف المدة للسجناء

ياسمين فواز

قال النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، إن هناك العديد من السجناء بسبب شيكات لأموال لا تتجاوز الألف جنيه، وبالتالي تتحمل الدولة تكلفة أكبر عندما يتم سجنهم، مطالبا اللجنة التشريعية بمراجعة هذا الأمر وأن يكون لها حل بشأنه .

ووافق السويدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والخاص بالإفراج المشروط بعد نصف المدة.

وأكد السويدي خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، أن القانون مفرح وذو قيمة اجتماعية كبرى، خاصة أن السجن عملية إصلاحية وليس تعذيب لشخص أو غيره.

وأكد السويدي على أن هذا القانون ذو قيمة اجتماعية عالية ومن هدايا البرلمان للمواطنين والسجن للإصلاح الجيد.