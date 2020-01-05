مطالب بتوفير معرض دائم للتجار والمصنعين بتجارة الإسكندرية

طالب عدد من من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة وجود معرض دائم لخدمة التجار والمصنعين وعرض منتجاتهم يليق بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وأن يقام صيفاً وشتاء.

وكشفت عدد من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية بأنهم عرضوا أقامة معرض دائم للتجار وصغار المصنعين لعرض منتجاتهم، لدعم شعار صنع فى مصر على بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأشاروا إلى أنهم أكدوا لأعضاء بمجلس إدارة الغرفة هما ياسر المناويشى ومحمد حفنى على ضرورة أن يتم الأعداد والتجهيز لهذا المعرض بشكل يليق يالغرفة التجارية بالإسكندرية، لافتين إلى أنه من المفترض أن يقوما عضوا مجلس الإدارة برفع الأمر لأعضاء المجلس.

وأضافت المصادر لـ”المال” أنه المقترح تضمن إمكانية أن يتم ذلك عبر إقامة معرضين بشكل يليق بالغرفة التجارية بالإسكندرية أحدهم فى الصيف والآخر فى الشتاء.

وأوضحت أن هناك استجابة كانت من إدارة الغرفة على هذا المقترح ، وتمت الموافقة على أن يقام المعرض بمقر الغرفة بمحطة الرمل، وتم بالفعل البدء فى إقامة معرض للمنسوجات وآخر للمنتجات الخشبية.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الحديث بشأن إمكانية التعاون مع اتحاد غرف البحر المتوسط الذى يرأسه حالياً رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية لتحقيق منافع للجانبين وذلك بعد أن انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد غرف البحر المتوسط “إسكامي” والتي عقدت اجتماعاتها ببرشلونة بإسبانيا، أحمد الوكيل رئيسا للمرة الثانية على التوالي.

وأوضحت المصادر أنه تم الحديث عن إمكانية التعاون بين الجانبين ولكن من خلال التعاون بين القطاعات وليس الشعب كقطاع الأدوات والصناعات الكهربائية وغيرها.