مطالب بتوحيد جهود التقاضى خارجيًا فى نشاط التأمين البحرى

الشاذلى جمعة طالب طارق عزو، المحامى بالنقض وخبير العوارية العامة، شركات التأمين المصرية بأن تتفق على اختيار خبير معاينة موحد ومكتب محاماة موحد للعمل معها داخليًا وخارجيا، خاصة فى القضايا التى تكون فى السوق الإنجليزية، وتكون شركات التأمين المصرية طرفًا فيها، لتقليل حجم الأتعاب التى يحصل عليها

الشاذلى جمعة



طالب طارق عزو، المحامى بالنقض وخبير العوارية العامة، شركات التأمين المصرية بأن تتفق على اختيار خبير معاينة موحد ومكتب محاماة موحد للعمل معها داخليًا وخارجيا، خاصة فى القضايا التى تكون فى السوق الإنجليزية، وتكون شركات التأمين المصرية طرفًا فيها، لتقليل حجم الأتعاب التى يحصل عليها مكتب المحاماة بإنجلترا.

وأضاف عزو خلال الندوة التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين أنه فى كثير من الأحيان يكون حجم أتعاب المحامى الأجنبى أكثر من حجم التعويض الذى تلجأ شركات التأمين للقضاء لعدم دفعه، بسبب عدم أحقيته من وجهة نظر شركات التأمين، ولكن فى حال الاتفاق مع مكتب يتعاقد معه كل شركات التأمين المصرية فإن ذلك يقلل من حجم الأتعاب فى القضية الواحدة.

وأكد ضرورة أن تكون لشركة التأمين ممثل لها أثناء قيام مسوى العوارية العامة بعمله على ظهر السفينة، وذلك لحماية حقوق شركة التأمين، لأن مسوى العوارية العامة قد يوصى بإعدام بضاعة سليمة على أنها تالفة أو أن يقلل من حجم خسارة بضاعة بما يخالف الحقيقة.

وأوضح أن مسوى العوارية العامة قد يجامل مالك السفينة على حساب شركات التأمين فى تقدير مسئولية كل طرف فى سداد التعويضات، وذلك للحفاظ على علاقة جيدة مع مالك السفينة لاستمرار العلاقة بين الطرفين فى المستقبل.

وعرف العوارية العامة على أنها كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها ربان السفينة لتجنب خطر داهم يصيب السفينة أو الأموال المنقولة عليها، ومنها البضائع، وذلك بقصد الحفاظ على سلامة السفينة وما عليها من أموال منقولة، على أن يترتب على تلك التضحية نتيجة مفيدة وألا يكون التصرف بناءً على خطأ الربان.