مطالب بتنويع محفظة الاستثمار لتقليل مخاطر البورصة

خاصقال أحمد مبروك مدير استثمار بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن نتائج التحليل الفني لا تعكس الواقع الحقيقي بسبب عشوائية السوق المصري.وطالب مبروك خلال كلمته بحلقة نقاشية على هامش افتتاح مقر الشركة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية؛ اليوم السبت؛ بتنويع محفظة الاستثمار الواحدة ف

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قال أحمد مبروك مدير استثمار بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن نتائج التحليل الفني لا تعكس الواقع الحقيقي بسبب عشوائية السوق المصري.

وطالب مبروك خلال كلمته بحلقة نقاشية على هامش افتتاح مقر الشركة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية؛ اليوم السبت؛ بتنويع محفظة الاستثمار الواحدة في عدة قطاعات من أجل توزيع وتقليل المخاطر على المستثمر وتحقيق سهولة في بيع وشراء السهم.

وأوضح أن استخدام أداة التحليل الفني “الدعم والمقاومة” في اتخاذ قرارات البيع والشراء يمكن أن ينقذ المستثمر من خسائر كبيرة ويحقق له مكاسب مستقرة عند مستويات معينه.