مطالب بتنفيذ إلغاء القيمة المضافة على النولون بالجمارك

المال ــ خاص:تقدم أصحاب البضائع والمستخلصين بمذكرة لمصلحة الجمارك، تطالب فيها بتنفيذ ما جاء بالمنشور الذى بموجبه ألغى فيه تحصيل القيمة المضافة على النولون.وتراجعت وزارة المالية عن قرارها الخاص بتحصيل ضريبة قيمة مضافة لخدمة النولون والتفريغ، على السلع المستوردة، الذى أقرته أول يونيو الماضى، عبر ا

المال ــ خاص:

تقدم أصحاب البضائع والمستخلصين بمذكرة لمصلحة الجمارك، تطالب فيها بتنفيذ ما جاء بالمنشور الذى بموجبه ألغى فيه تحصيل القيمة المضافة على النولون.

وتراجعت وزارة المالية عن قرارها الخاص بتحصيل ضريبة قيمة مضافة لخدمة النولون والتفريغ، على السلع المستوردة، الذى أقرته أول يونيو الماضى، عبر المنشور رقم 49 لعام 2017، وقالت مصلحة الجمارك أنه يلغى المنشور رقم 49 لعام 2017.

قال عبدالغنى سعد، «مستخلص جمركي»، إنه دفع 50 ألف جنيه فى منفذ جمركى الإسكندرية «لوجستية 2»، متسائلا كيف يصدر القرار بإلغاء تلك الضريبة، وتحصل فى نفس الوقت.

وتابع أنه يوميا يصدر منشورات من الجهات المختلفة، لا سيما مصلحة الجمارك، التى كثيرا ما تكون متضاربة، وأن المنشور الصادر من المصلحة ألغى تحصيل القيمة المضافة على خدمات السلع المستوردة، بما فيها خدمة النولون، التى لم تدرج ضمن وعاء الضريبة على القيمة المضافة عند الإفراج الجمركى، وكذا تحصيل الضريبة على الخدمات التى يؤديها الوكيل الملاحى، الملتزم بالإقرار عنها فى المواعيد المقررة قانونا.

قال فارس فرج، مستخلص جمركى،إن كثيرا من المنافذ الجمركية تطبق القيمة المُضافة ‏على النولون، رغم صدور خطاب من المصلحة إلى رئيس اتحاد نقابات مستخلصى مصر، تؤكد فيه إلغاء تحصيل هذه القيمة الضريبية.

وأوضح أن المصلحة أشارت فى خطابها إلى أنه فى حالتى السلع الواردة سواء «CIF» أو «FOB»، يكون وعاء الضريبة على قيمة السلع الواردة شاملا الخدمات الأخرى المؤداة على السلع المستوردة، والمرتبطة بها بما فيها النولون.

وتابع أن المصلحة أشارت إلى أنه ومن ثم فلا تحصل الضريبة مرة أخرى على خدمات النولون السابق إدراجها ضمن وعاء الضريبة على القيمة المضافة، سواء السلع الواردة «CIF» أو «FOB»، لسابقة سداد الضريبة على القيمة المضافة عليها ضمن وعاء السلع المستوردة.

وقال أحمد مصطفى، رئيس نقابات مستخلصى مصر، إن هناك عدم تفهم فى بعض المنافذ الجمركية للمنشور الجديد، الذى أصدرته مصلحة الجمارك بالغاء تحصيل ضريبة القيمة المضافة على النولون، وخاطبنا مصلحة الجمارك رسميا حتى ينفذ المنشور فى المنافذ المختلفة.

وأضاف أن الجهات المختلفة تفهمت الموقف، لا سيما أن القانون رقم 67 لعام 2016، «قانون القيمة المضافة» ينص على أن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة للضريبة، بما فيها النولون، التى تؤدى على السلع المستوردة، سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة، بذات الفئة المقررة قانونا، على الخدمة، وبالتالى تحصيل ضريبة على النولون منفصلًا يعد بمثابة ازدواجية ضريبية.