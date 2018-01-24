مطالب بتقليل التقدير الجزافى للضرائب

❏ المنير: المهن الحرة «أزمة» كل الأنظمة الضريبية الدولية ❏ نسعى لوضع تشريعات تتفق مع رؤية المستثمر الوطنىمها أبوودنشهد المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية-أكبر كيان ضريبى أهلى- مطالبات بتقليل معدلات التقدير الجزافى للضرائب الذى يحدث من بعض المأموريات الضريبية، فضلا عن ضرورة الإسراع

❏ المنير: المهن الحرة «أزمة» كل الأنظمة الضريبية الدولية

❏ نسعى لوضع تشريعات تتفق مع رؤية المستثمر الوطنى



مها أبوودن

شهد المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية-أكبر كيان ضريبى أهلى- مطالبات بتقليل معدلات التقدير الجزافى للضرائب الذى يحدث من بعض المأموريات الضريبية، فضلا عن ضرورة الإسراع فى حسم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية.

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارته تسعى لوضع سياسات ضريبية، تلاءم المواطن المصرى، وتتواكب مع رؤية المستثمر الوطنى، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بالإصلاحات الضريبية، خلال المرحلة الماضية، وأسعار الضريبة فى مصر تنافسية وجاذبة للاستثمار.

أشار إلى أن مصلحة الضرائب تسعى بشكل مستمر إلى تحسين الحصيلة الضريبية، ما انعكس على الحصيلة خلال العام المالى الماضى، والنصف المنقضى من العام المالى الجارى.

عن حصيلة ضرائب المهن الحرة، أكد أن تلك الحصيلة تمثل أزمة فى معظم الأنظمة الضريبية الدولية، إلا ما ندر فى الدول التى تمتلك أنظمة تكنولوجية متطورة، تمكنها من إتمام الحصر، لكن وزارة المالية تسعى إلى إيجاد حلول للسيطرة على تسرب الحصيلة من المهن الحرة .

طالب ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، ضرورة الإسراع فى حسم ملفات إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن المرحلة الأخيرة من تطبيق القانون قبل شهر سبتمبر الماضى، شهدت نشاطا كبيرا فى إنهاء المنازعات الضريبية، التى تقدم بها ممولين طيلة فترة تطبيق القانون التى امتدت عام كامل .

قال محارم: «على مصلحة الضرائب أن تقلل من التقديرات الجزافية، التى تقوم بها بعض المأموريات الضريبية، واصفا إياها بسلوكيات فردية من بعض المأموريات لكنها تستحق إعادة النظر».

أشار إلى أن مهمة الضرائب الصعبة تكمن فى ضرورة أن تحقق العدالة حتى يسدد الجميع نصيبه العادل من الضرائب، فى الوقت الذى يكون لزاما عليها أن تكون داعمة للاستثمار، ما يجب ينبغى أن يكون السعى الأول لمنظومة الضرائب الناجحة.