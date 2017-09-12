مطالب بتفعيل مبادرة المركزى استعدادًا لعودة الروس

المال ــ خاصأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة، وعضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، أن قطاع السياحة ينتظر انطلاقة قوية له عقب التأكيدات بعودة السياحة الروسية والإيطالية إلى مصر من جديد بداية من شهر أكتوبر المقبل، مع انحسار الموسم الصيفى فى تركيا وتوجيه الرحلات الروسية لل

المال ــ خاص

أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة، وعضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، أن قطاع السياحة ينتظر انطلاقة قوية له عقب التأكيدات بعودة السياحة الروسية والإيطالية إلى مصر من جديد بداية من شهر أكتوبر المقبل، مع انحسار الموسم الصيفى فى تركيا وتوجيه الرحلات الروسية للسوق المصرية، إضافة إلى قرب بورصة لندن السياحية نوفمبر المقبل، ويشارك فيها 184 دولة وستكون هناك فرص كبيرة لدى الشركات المصرية فى استقطاب عدد كبير من السياح.

وشدد عبد اللطيف على الاستعدد بشكل دائم لاستقبال السياحة من جديد بعد توقف دام قرابة عامين من خلال تجهيز الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية وصيانتها وتطويرها بالشكل الجيد، حتى لا نفاجأ بوجود مشكلة عدم جودة الخدمة المقدمة فى الفنادق، مؤكدا ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ومراكز التدريب بالجامعات؛ لتوفير عمالة مدربة للعمل بالقطاع، خاصة بعد تسرب العمالة المدربة أو امتهانها مهنا أخرى على مدار السبع سنوات الماضية.

وأضاف رئيس جمعية مسافرون للسياحة، أن القطاع يمر بظروف صعبة فى ظل توقف الحركة خلال السنوات الماضية، والكل يحتاج إلى تمويل لإعادة تأهيل الفنادق والأتوبيسات السياحية، مشددا على أن المخرج الوحيد لتوفير التمويل هو ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى لتجديد القرى والمنتجعات السياحية من خلال إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %10 وبحد أقصى 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل، التى أعلن عنها فبراير الماضى ولم تفعل حتى الآن.

وقال عاطف إن من حق البنك المركزى التأكد من المحددات الاسترشادية للمبادرة المتمثلة فى تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى مع استثناء بند العملاء الملتزمين لأن الفترة الماضية جعلت %90 من الفنادق تتعرض للتعثر حتى أن هناك قرابة 140 فندقا فى منطقة البحر الأحمر تعرضت للتوقف والإغلاق؛ بسبب عدم وجود سياحة أو القيام بأعمال الصيانة اللازمة.

وأضاف أن المناخ الحالى يدعو للتفاؤل فى ظل تصريحات وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، أنه سيكون بمقدور شركات الطيران الروسية، استئناف رحلاتها الجوية مع مصر فى غضون شهر، بعد رفع الحظر عن الرحلات الجوية بين البلدين وعودة السياحة الروسية لمصر التى كانت تحتل المرتبة الأولى فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر فى 2015 بنسبة %31 من السياح الوافدين من العالم، خاصة مع قيام هيئة تنشيط السياحة المصرية بتنفيذ خطة للترويج للسياحة داخل السوق الروسية فور رفع قرار الحظر.

وكذلك أيضا عودة السفير الإيطالى لمصر وتخطى أزمة “ريجينى” مما يؤكد قرب عودة التدفقات السياحية الإيطالية إلى المقصد مصر خلال الفترة المقبلة وإعلان وزير السياحة، يحيى راشد، فى تصريحات له عن إطلاق حملة ترويجية قوية اعتبارًا من نوفمبر المقبل للسوق الإيطالية.