مطالب بتفعيل السير في إجراءات التثمين الجمركي توازيا مع عمليات فحص الجمارك

طالب المهندس أحمد مصطفى ، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية ، بضرورة تطبيق المنشور رقم 43 لسنة 2020، والذي أصدرته مصلحة الجمارك مؤخرا بالمنافذ الجمركية التي تطبق منظومة النافذة الواحدة، وتديره الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “mts”.

وأضاف أنه صدر القرار للتسهيل على المتعاملين مع المنافذ الجمركية، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى ألآن، بالرغم من تحقيقه العديد من المزايا في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع.

ونص المنشور رقم 43 لسنة 2020 على ضرورة الالتزام من قبل مأموري التعريفة الجمركية “المثمنين” بجميع المواقع الجمركية المختلفة بما فيها المراكز الجمركية ” نافذه واحدة ” وتديرها شركة mts بالسير في اجراءات التثمين الجمركي بالتوازي مع عمليات الفحص الرقابي بالجهات الرقابية المختلفة.

كما نص المنشور على عدم إرجاء عمليات التثمين الجمركي الى ما بعد ورود نتائج الفحص الرقابي، وذلك تنفيذا لصحيح الإجراءات الجمركية الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات الادارية العديدة الصادرة في هذا الشأن حتى لا يترتب على ذلك تأخير لزمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس على أداء مصلحة الجمارك أمام المنظمات الدولية.

كما نص المنشور على الالتزام الكامل عند العرض على الجهات الرقابية بالتزييلات الواردة بالتعريفة الجمركية المتكاملة والخاصة بالبند الجمركي وعدم التزيد على تلك التعليمات.

وتابع نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية أن المنافذ التي لم تقوم بتطبيق النافذة الواحدة حتى ألآن تقوم بتنفيذ هذا المنشور منذ صدوره، وهو ما أدى الى تقليل زمن الافراج الجمركي بها كميناء الدخيلة، فيما تزيد فترة الافراج الجمركي عن البضائع بالمنافذ التي تطبق النافذة الواحدة كميناء الإسكندرية، بينما كان من المفترض العكس، خاصة أن المنشور نص صراحة على تطبيقه في المنافذ التي تطبق النافذة الواحدة والتي تقوم بتشغيله شركة ” mts ” .

يذكر أن أن الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات مملوكة لبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية وشركة أميرال مانجمنت.