مطالب بتغيير الإجراءات المتبعة فى موسم تسليم الإقرارات الضريبية

عمر سالم طالب مجموعة من المستثمرين، وزارة المالية، بضرورة إعادة النظر فى الإجراءات الضريبية التى تقوم بها الوزارة فى التعامل معهم، وضرورة عدم التعامل بالتقديرات الجزافية مع ضرورة زيادة المنافذ المخصصة للإقرارات الضريبية خلال موسم الإقرارات، الذى بدأ أول يناير الجارى، مؤكدين أنه ضرورى قيام الحكومة ب

عمر سالم

طالب مجموعة من المستثمرين، وزارة المالية، بضرورة إعادة النظر فى الإجراءات الضريبية التى تقوم بها الوزارة فى التعامل معهم، وضرورة عدم التعامل بالتقديرات الجزافية مع ضرورة زيادة المنافذ المخصصة للإقرارات الضريبية خلال موسم الإقرارات، الذى بدأ أول يناير الجارى، مؤكدين أنه ضرورى قيام الحكومة بتطبيق الفواتير على القطاعات، لا سيما غير الرسمية.

قال رئيس مصلحة الضرائب، إنه تقرر فتح المأموريات الضريبة لاستلام الإقرارات الضريبية حتى نهاية مارس، وجهزت الإقرارات الضريبية، وطبع 20 مليون إقرار ضريبى، بزيادة %10.

أشار إلى أن تحقيق 21.5 مليار جنيه، من إقرارات العام الماضى بزيادة 6 مليارات عن العام السابق عليه، متوقعًا تحصيل 25 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بعد فتح عدة ملفات ضريبية.

أكد المستثمرون أنه من الصعب على الحكومة تحقيق المستهدف الخاص بها، ما لم تغير سياستها، والقيام بطبع إقرارات ضريبية بشكل أكبر، وعدم التعامل بمنطق الجباية، وزيادة المنافذ خلال الفترة المقبلة.

قال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشركة ما زالت تنتظر التقدم بالإقرارات الضريبية خلال الأيام المقبلة، ومعرفة كيف تتعامل وزارة المالية مع موسم الإقرارات الجديدة.

أشار شكرى إلى أنه يجب على الوزارة القيام بزيادة عدد الإقرارات والمنافذ، وعدد القائمين بالإقرارات خلال الفترة المقبلة، حتى لا يتكرر مأساة المتعاملين مثلما يحدث سنويا، موضحاً أنه لا يتوقع تغير فى السياسات الضريبية، والتقديرات الجزافية، ثم المفاوضات مع الجهات المسئولة واستمرار معاناة المستثمرين.

أضاف أن وزارة المالية تستطيع تحقيق المستهدف من الحصول على 25 مليار جنيه، حال قيامها بتغيير سياستها، وعدم التعامل بمنطق الجباية، والقيام بتطبيق الضرائب على فئات الدولة، مع زيادة الحوافز لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الدولة.

قال أحمد حمدى، رئيس شركة أفريقيا للطاقة الشمسية، إن الإقرارات الضريبية عن العام الماضى، تعد أفضل من سابقتها 2016، التى بلغت قيمة الضرائب الخاصة به 200 ألف جنيه، نظراً لارتفاع حجم أعمال الشركة خلال العام المنقضى، لا سيما أن قيمة الضرائب على شركته لا تتعد 2 مليون جنيه، خلال 2017.

أوضح حمدى أن الشركات تسعى بشكل مستمر التواصل مع الجهات المسئولة، وسرعة تقديم الإقرارات، وتسديدها، التى تمثل صداعًا فى رأس المستثمرين، مطالباً بضرورة زيادة الحوافز للقطاع غير الرسمى حتى زيادة الحصيلة الضريبية دون الضغط على الممولين الحاليين.